Donald Trump sta vivendo un calo nei sondaggi: il 51% degli intervistati in un rilevamento condotto da The Economist e YouGov ha dichiarato di non approvare la sua gestione, mentre solo il 43% ha espresso approvazione. Questo sondaggio, effettuato due settimane fa, mostrava un’opinione pubblica praticamente divisa con il 48% a favore e il 49% contro. Nel frattempo, le azioni dell’amministrazione riguardo ai dazi hanno avuto un impatto significativo, provocando turbolenze sui mercati finanziari mondiali.

Dopo aver avviato il suo secondo mandato, Trump ha registrato livelli di popolarità superiori a quelli del primo mandato. Recentemente, il sondaggio ha toccato il tema dei dazi: il 52% degli intervistati si oppone alle recenti misure adottate.

Intanto, Wall Street ha chiuso in territorio positivo, con lo S&P 500 che ha registrato la sua settimana migliore dal 2023, grazie a un aumento del 5,7%. Questo balzo è stato alimentato dal rallentamento delle pressioni sul dollaro e sui titoli di stato dopo dichiarazioni della presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins, che ha affermato che la banca centrale è pronta a intervenire per stabilizzare i mercati.

Xi Jinping, in risposta a Trump, ha aumentato i dazi dal 84% al 125% sulle importazioni americane e ha proposto all’Unione Europea di collaborare per difendere la globalizzazione e il multilateralismo contro ciò che definisce il “bullismo” della Casa Bianca. L’annuncio di questa rappresaglia e le dispute all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) hanno chiarito che Pechino non intende seguire Trump nelle sue escalation tariffarie, pur mantenendo la determinazione di rispondere agli attacchi. Trump ha commentato: “Stiamo facendo davvero bene con la nostra politica sui dazi. È molto entusiasmante per l’America e per il mondo!”

Il governo cinese ha sottolineato che ignorerà eventuali ulteriori “giochi” numerici legati ai dazi americani, ritenendo che questi abbiano “perso la loro giustificazione economica”, poiché i beni statunitensi risultano già fuori mercato. La Ministro delle Finanze ha ribadito che la continua imposizione di dazi eccessivi da parte degli Stati Uniti è diventata un “gioco di numeri” privo di significato economico, rivelando solo la strategia statunitense di usare le tariffe come strumento di coercizione.

Sostenendo il detto secondo cui “una crisi può diventare un’opportunità”, Xi sta cercando di sfruttare il caos generato dalle azioni di Trump per allacciare nuove alleanze, invitando anche gli alleati storici degli Stati Uniti a unirsi. Al premier spagnolo Pedro Sanchez, accolto a Pechino con onori, Xi ha dichiarato che “non ci sono vincitori in una guerra commerciale” e che andare contro l’intero mondo porta solo all’autoisolamento, presentandosi come un leader affidabile in tempi di instabilità nel mercato e nel commercio globale. Pechino ha affermato di “non avere paura”, come ha puntualizzato il leader più influente dalla figura di Mao Zedong, dal momento che “negli ultimi settant’anni, la crescita della Cina è stata sempre basata sull’autosufficienza e il duro lavoro, senza mai dipendere dal favore altrui”.

La proposta di un’unità contro gli USA è stata lanciata con Xi che ha affermato che “la Cina ha sempre considerato l’Europa un attore fondamentale in un mondo multipolare, sostenendone l’unità e la crescita”. Queste affermazioni si distaccano notevolmente dalle dichiarazioni di Trump, che aveva definito l’Unione Europea come un’entità creata per danneggiare gli Stati Uniti. Sanchez, in visita a Pechino per promuovere gli interessi commerciali della Spagna, ha chiesto però che la Cina mostri sensibilità rispetto alle richieste europee di riequilibrare gli scambi. I dati parlano chiaro: nel 2024, il deficit commerciale dell’Unione Europea ha superato i 300 miliardi di euro.

Con l’introduzione dello sbarramento commerciale americano, si prevede un’ondata di prodotti cinesi a prezzi stracciati verso il Vecchio Continente. Il leader cinese, secondo quanto riportato dalla CNN, vede in questo scenario un’opportunità, non solo per l’immagine della Cina. La Commissione Europea ha comunicato che il vertice con la Cina, inizialmente programmato a Bruxelles per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche e al quale Xi Jinping non intendeva partecipare, si terrà invece a Pechino alla fine di luglio.

Nonostante le tensioni commerciali e la guerra in Ucraina, con il Dragone considerato troppo vicino a Mosca, Xi è consapevole che per avere successo nella guerra commerciale ha bisogno di alleanze più solide. La prossima settimana, dal 14 al 18 aprile, visiterà il Vietnam, la Malaysia e la Cambogia, tre dei dieci Paesi del blocco Asean colpiti dalle sanzioni reciproche imposte da Trump, ora sospese per 90 giorni. Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha chiarito che il governo statunitense intende concludere accordi commerciali con i partner nei prossimi tre mesi prima di affrontare la Cina “come gruppo”.

Con l’amministrazione Trump che punta a isolare il Dragone, la missione di Xi diventa ancor più cruciale. Il blocco Asean è di fondamentale importanza per Pechino: nel 2024 è stato il principale partner commerciale, seguito dall’UE e dagli Stati Uniti, con la quota di esportazioni dirette aumentata al 16,4% nel 2024 rispetto al 12,8% del 2018. Molti di questi beni sono spesso in transito verso l’America.

