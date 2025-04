“Le infrastrutture sono ponti verso il futuro, non solo dal punto di vista ingegneristico, ma anche culturale e sociale. Siamo orgogliosi di contribuire a diffondere nei territori in cui operiamo arte e cultura e con loro valori come passione e resilienza che fanno parte dell’identità di Webuild e del lavoro che quotidianamente guida le nostre persone nella realizzazione di infrastrutture sostenibili”. È quanto dichiarato da Pietro Salini, amministratore delegato Webuild, in occasione dell’edizione 2025 del Premio Film Impresa che lo ha visto ricevere il Premio Speciale Unindustria per la campagna ‘Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse’, lanciata da Webuild lo scorso agosto.

Premio Film Impresa: Celebrare la Cultura d’Impresa

Il Premio Film Impresa, giunto alla sua terza edizione, celebra ogni anno le migliori produzioni audiovisive realizzate dalle imprese e promuove la cultura d’impresa attraverso documentari, serie e film. “Lo sport e i suoi valori, protagonisti della nostra campagna, sono strumento di crescita personale e collettiva che, come Gruppo, ci impegniamo a promuovere valorizzando i talenti emergenti e le diversità. Solo nel 2024 abbiamo assunto oltre 13 mila persone, di cui circa il 50% sotto i 35 anni, e formato e assunto 1.000 persone tramite il progetto Cantiere Lavoro Italia e le nostre scuole sul territorio”.

Investimento nella Formazione e Sicurezza

“La dimensione che abbiamo raggiunto come gruppo ci permette inoltre di pianificare e investire in formazione continua e questo nostro grande impegno ci rende leader mondiali di settore in tema di sicurezza. Negli ultimi cinque anni abbiamo erogato oltre 2,8 milioni di ore di formazione e training sui temi di Health & Safety, applicando le migliori pratiche e procedure”, ha proseguito Salini.

Un Parallelismo tra Atleti e Costruttori

“Nell’immaginario collettivo gli atleti sono eroi quotidiani, ma dobbiamo sempre ricordarci dell’impegno e della determinazione che si nascondono dietro ogni medaglia, così come dietro ogni opera infrastrutturale. La costruzione di un ponte, una ferrovia, una diga in contesti difficili richiede tutta la tenacia, competenza e passione delle nostre persone per superare sfide complesse e raggiungere un grande obiettivo, proprio come fanno gli atleti. Cerchiamo inoltre di portare bellezza in contesti di cantiere con la potenza simbolica dell’arte e della cultura, valorizzando il patrimonio storico artistico e promuovendo iniziative di rigenerazione urbana come Murales, che nei prossimi giorni vestirà di una nuova opera d’arte contemporanea il cantiere della Metro C di Piazza Venezia a Roma”, ha concluso Salini.