Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, ha dichiarato: “Non sono sorpreso, anzi me lo aspettavo. Tre mesi fa, in occasione del Forex a Torino, lo avevo detto esplicitamente. Le condizioni dell’economia italiana sono cambiate e anche il modo di gestire i conti pubblici è mutato, condotti con razionalità e non trattati come una variabile indipendente. Rispetto a 15 anni fa, quando si verificarono peggioramenti nelle valutazioni delle agenzie, le condizioni del sistema bancario sono migliorate, che allora era debole e in difficoltà. Oggi siamo un creditore nei confronti di paesi esteri; quindi, non solo non mi stupisce, ma potrebbe ancora migliorare la valutazione.”

In merito agli strumenti di pagamento attuali, Panetta ha osservato: “Per quanto avanzati, presentano ancora dei limiti. Ed è in questo contesto che si inserisce l’ambizioso progetto europeo dell’euro digitale: una versione digitale della moneta emessa dalla banca centrale, che sarà gratuita, accessibile a tutti, rispettosa della privacy e legata al valore stabile del contante.”

Ha aggiunto, “si tratta di un’innovazione che non sostituirà le banconote cartacee esistenti, ma le affiancherà, ampliando le nostre possibilità.”