La Lega Serie A e la Niaf hanno annunciato una partnership regionale che rafforzerà i legami culturali e sportivi tra l’Italia e la comunità italoamericana negli Stati Uniti. La partnership è stata presentata in occasione del Gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf), svoltosi presso la prestigiosa location di Cipriani 42nd Street a New York.

Un traguardo storico per il 50° anniversario della NIAF

Questa collaborazione, che arriva nel contesto del 50esimo anniversario della Niaf, segna un traguardo storico per entrambe le organizzazioni. Per la prima volta, la Lega Serie A ha designato la Niaf come Regional Partner ufficiale negli Stati Uniti per la prossima stagione.

Le parole del Presidente della Lega Serie A

“La Serie A non è soltanto calcio, è identità, cultura e orgoglio italiano nel mondo- ha dichiarato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A– Attraverso questa alleanza con la Niaf, celebriamo, oltre al nostro sport, anche i milioni di italoamericani che mantengono vive le radici italiane con passione e dedizione”.

Le iniziative congiunte: visibilità e nuovi format

La partnership prevede una serie di iniziative congiunte, tra cui diritti esclusivi per l’utilizzo del brand Lega Serie A da parte della Niaf, visibilità televisiva attraverso advertising, Led nelle trasmissioni nordamericane della Finale di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, oltre alla creazione del format digitale ‘Curva americana, presentata da Niaf‘. Questo nuovo contenuto racconterà l’amore per il calcio italiano da parte dei tifosi italoamericani, mettendo in risalto il loro legame culturale con i club della Serie A.

L’entusiasmo del CEO della Lega Serie A

“Siamo entusiasti di collaborare con un’istituzione storica come la Niaf, che da mezzo secolo rappresenta con orgoglio la nostra cultura e le nostre tradizioni negli Stati Uniti d’America– ha commentato Luigi De Siervo, ceo della Lega Serie A– Grazie a questa nuova sinergia, porteremo il calcio italiano ancora più vicino a milioni di tifosi americani, creando occasioni uniche per vivere le passioni che solo la Serie A può trasmettere”.

Il commento del Presidente della NIAF

Robert Allegrini, presidente della Niaf ha commentato: “Questa alleanza segna l’inizio di un nuovo capitolo per la promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. Insieme alla Lega Serie A, vogliamo costruire ponti tra le nuove generazioni di italoamericani e le loro radici, utilizzando il linguaggio universale del calcio per ispirare, coinvolgere e unire”.

Altre attivazioni in programma

Tra le altre attivazioni previste figurano la partecipazione di leggende del calcio italiano, esposizione di trofei ufficiali, gadget esclusivi, video dedicati ai valori condivisi tra Lega Serie A e Niaf.

Un’opportunità per rafforzare i legami transatlantici

Con una comunità di circa 18 milioni di italoamericani e oltre 41 milioni di fan della Serie A negli Stati Uniti (fonte: Nielsen), questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare i legami transatlantici e promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso lo sport più amato del Paese.