Il business degli animali domestici sta acquisendo nuove forme. I dati del 2024 relativi alle imprese che operano in questo settore evidenziano un significativo spostamento dell’attenzione verso i servizi, anziché sulla produzione e commercio. Ci sono meno aziende dedicate all’offerta di cuccioli e mangimi, ma un aumento di spazi per veterinari e servizi di benessere. Oggi, i proprietari di animali cercano sempre più frequentemente toelettature di alta qualità, pet-sitter professionisti e persino fisioterapisti specializzati. In sintesi, gli italiani non si accontentano di sfamare il proprio cane o gatto, ma mirano a garantire una vita sana e felice ai loro amici a quattro zampe.

Queste sono, in breve, le dinamiche di un mercato in pieno cambiamento, che, secondo l’analisi condotta da Unioncamere e InfoCamere usando i dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, conta quasi 27.000 aziende in tutta Italia.

Negli ultimi cinque anni, il numero delle imprese che operano nel settore dei servizi per la cura degli animali è aumentato del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari evidenziano una forte crescita (+39,4%), indicando che gli italiani considerano i propri animali sempre più come membri della famiglia.

Analizzando il decennio 2014-2024, il settore nel suo complesso si è mantenuto stabile (+0,05% la variazione delle imprese), dimostrando una notevole capacità di adattamento alle trasformazioni generate dalla crisi finanziaria e, in seguito, dall’arrivo della pandemia. In questo contesto, la vera rivoluzione ha portato a una redistribuzione delle attività: negli ultimi dieci anni, le imprese dei servizi di cura degli animali sono quasi raddoppiate (+90,1%), mentre quelle dedicate al commercio di animali sono diminuite del 17,5%.

Al contrario, è in calo il numero di aziende che si occupano della vendita di animali (-10,6%) e di prodotti per animali (-10,6%). In forte diminuzione sono quelle che si dedicano all’allevamento di conigli (-21,6%) e, ancor più, le attività attive nel commercio all’ingrosso di mangimi (-34,3%). Nel settore produttivo, la crescita maggiore si registra nella produzione di alimenti per animali domestici (+28% dal 2019), con una tendenza verso cibi sempre più personalizzati e di alta qualità.