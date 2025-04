Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha dichiarato che l’intento è di raggiungere l’obiettivo senza attivare la clausola nazionale per la sospensione del Patto di stabilità. Questo commento è emerso a margine dell’incontro informale dell’Ecofin che si è svolto a Varsavia, quando è stato interpellato su come l’Italia prevede di aumentare la spesa dedicata alla difesa. Riguardo all’obiettivo di investire il 2% del Pil nella difesa, ha risposto: “Certo”.

In seguito, il ministro ha escluso la necessità di una manovra correttiva in relazione alle previsioni di crescita più basse del Paese, indicate nel Documento di economia e finanza (Def) come 0,6%. “No”, ha affermato rispondendo a una domanda specifica, “l’ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di modificare i nostri profili contabili anche in considerazione delle previsioni di crescita”.

“Sicuramente questo permette un rientro dell’indebitamento meno significativo di quanto auspicato. Tuttavia, credo che anche il giudizio dell’agenzia di rating confermi l’azione corretta, prudente, umile, seria e responsabile del governo italiano in questo ambito”, ha concluso Giorgetti.