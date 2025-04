È scomparso all’età di 85 anni Franco Abruzzo, figura di spicco del giornalismo italiano e storico presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha lasciato un segno indelebile nella professione, distinguendosi per il suo impegno a tutela dei colleghi e per la sua attenzione alla formazione delle nuove generazioni.

Un protagonista del giornalismo milanese

La sua carriera giornalistica ha avuto inizio in Calabria, per poi approdare nella capitale con le collaborazioni al Tempo e al Giornale d’Italia. Il 1962 segna il suo trasferimento a Milano, città che lo ha adottato e dove ha costruito gran parte della sua carriera. Al quotidiano Il Giorno ha iniziato come cronista giudiziario, un periodo intenso durante il quale ha anche subito minacce da parte del noto boss mafioso Luciano Liggio. La sua professionalità e dedizione lo hanno portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, diventando caposervizio e occupandosi di politica e cronache nazionali.

L’impegno nell’Ordine dei Giornalisti

Dopo un’esperienza al Sole 24 Ore, dal 1993 fino al suo pensionamento nel 2001, Franco Abruzzo ha dedicato un’ampia parte della sua vita all’Ordine dei Giornalisti. Entrato nel consiglio nel 1986, ha guidato l’Ordine della Lombardia dal 1989 al 2007, per ben diciotto anni. La sua ultima elezione risale al 2010. L’Ordine stesso, in un tributo pubblicato sul proprio sito, sottolinea come «l’Ordine lombardo, per diversi aspetti, risente ancora della sua impronta, soprattutto nell’attenzione a quei colleghi più deboli, privi di diritti».

L’attenzione alla formazione

Un altro aspetto fondamentale dell’impegno di Franco Abruzzo è stata la sua dedizione alla formazione dei giovani giornalisti. Come evidenziato dall’Ordine, «Fondamentale è stata anche la sua attenzione alla formazione», con il potenziamento dell’Istituto Carlo de Martino. Questa istituzione ha svolto un ruolo cruciale nella preparazione di 682 giornalisti professionisti in trent’anni, trasformandosi poi in un Master dell’Università di Milano.