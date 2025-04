Tra il 2000 e il 31 gennaio 2025, l’ammontare totale delle tasse, dei contributi e delle imposte non riscosse dal fisco o da altri enti ha raggiunto la cifra di 1.279,8 miliardi di euro. Di questi, 822,7 miliardi (64,3%) provengono da società per azioni, società a responsabilità limitata, consorzi e cooperative. Altri 300,4 miliardi (23,5%) riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e altri beneficiari di reddito. I restanti 156,7 miliardi (12,2%) sono attribuibili a persone fisiche con attività economica come artigiani, commercianti e liberi professionisti. Questa analisi è stata condotta dalla Cgia sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate, la quale sottolinea che in Italia a evadere il fisco sono principalmente i grandi contribuenti.

Dei 22,26 milioni di contribuenti con debiti insoluti affidati tra il 2000 e il 31 gennaio 2025, solo 2,86 milioni (12,8%) sono persone fisiche con attività economica (ditte individuali, società di persone, lavoratori autonomi). Altri 3,47 milioni (15,6%) sono società di capitali, mentre 15,93 milioni (71,6%) sono persone fisiche, come lavoratori dipendenti e pensionati.

Nonostante il numero relativamente ridotto di grandi imprese con debiti fiscali non saldati, queste ultime hanno un carico residuo che ammonta a 822,7 miliardi di euro. Le statistiche ufficiali rivelano che, negli ultimi 25 anni, solo 13 evasori su 100 possiedono una partita IVA, e il debito fiscale totale (156,7 miliardi) rappresenta un’incidenza contenuta pari al 12,2%. Tra i diversi livelli di rischio si segnalano: frodi IVA, utilizzo improprio di crediti inesistenti e/o aiuti economici non dovuti, falsa dichiarazione di residenza fiscale all’estero e occultamento di patrimoni al di fuori del territorio nazionale.

Il debito fiscale pro capite più elevato accumulato negli ultimi 25 anni si registra nel Lazio con 39.673 euro, seguito dalla Campania con 27.264 euro e dalla Lombardia con 25.904 euro. Le situazioni più virtuose, invece, si trovano nelle regioni a statuto speciale del Nord. In Valle d’Aosta, il debito pro capite ancora da riscuotere è di 12.533 euro, in Friuli Venezia Giulia di 11.125 euro e in Trentino Alto Adige di 6.964 euro.

Se invece analizziamo i mancati pagamenti di tasse e contributi in termini di valore assoluto, la situazione più problematica si verifica in Lombardia, con 259,3 miliardi di euro di debiti. Seguono il Lazio con 226,7 miliardi, la Campania con 152,5 miliardi e l’Emilia Romagna con 87,9 miliardi.

È evidente che i dati negativi del Lazio e della Lombardia sono dovuti alla presenza della maggior parte delle grandi aziende tecnologiche, delle multinazionali e dei principali gruppi industriali attivi nel paese.