È diventato realtà il progetto “Un Domani per l’Autismo”, promosso dalla Fondazione Il Domani dell’Autismo e sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Un progetto che ha permesso di realizzare a Madrignano, sulle colline di Calice al Cornoviglio, una struttura idonea ad accogliere persone adulte con autismo, per migliorarne le condizioni di vita e favorirne l’inclusione sociale.

Raccolta Fondi e Partnership per l’Inclusione

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi attiva da gennaio a marzo 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e dello stesso Gruppo bancario.

La Nuova Struttura: Accoglienza e Autonomia

Nella struttura di Madrignano, grazie a tre appartamenti indipendenti, possono ora essere ospitati stabilmente sei ragazzi già inseriti nei percorsi di “Vita Indipendente”, ai quali potranno aggiungersi da tre a cinque ragazzi con disabilità che vi soggiorneranno mediante percorsi di ospitalità temporanea.

Dettaglio dei Fondi e delle Attività

Nel dettaglio, i fondi raccolti grazie al Programma Formula sono stati destinati a:

la ristrutturazione di uno degli appartamenti con l’allestimento di spazi idonei, compresi un bagno e una stanza “morbida” , per gestire in sicurezza gli eventuali momenti di crisi dei ragazzi e calmarli: rivestita con materiale anti-trauma, la stanza morbida dispone di luci led per la stimolazione sensoriale, una nicchia e una palla bobath, e offre un ambiente adatto per lo svolgimento di attività individuali e per la stimolazione sensoriale e cognitiva;

la sostituzione della serratura del cancello esterno e l'acquisto di infissi;

la riqualificazione del verde e il ripristino di parti di terreno incolto;

l’acquisto di attrezzature agricole ;

l'installazione domotica di un lavandino, con un'attenta ricerca dei materiali più idonei;

di un lavandino, con un’attenta ricerca dei materiali più idonei; l’avvio di attività laboratoriali varie quali la produzione di saponette e attività con il legno;

le attività educative e i servizi alla persona: la presenza costante di educatori o di altro personale clinico (psicologi e supervisori) consente di seguire i beneficiari durante tutte le loro attività sia all'interno degli appartamenti, sia sui luoghi di lavoro, offrendo quindi un servizio di carattere abilitativo ed educativo.

Ringraziamenti e Testimonianze

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Il Domani dell’Autismo e tutti i genitori “ringraziano Intesa Sanpaolo, il Programma Formula e CESVI, per il grande supporto fornito in questo lungo percorso che ci ha portato a realizzare, grazie alla collaborazione di tutti e al contributo ricevuto, una serie di lavori e di opportunità. Questo ci ha permesso di inserire, all’interno del grande progetto Vivere la vita, 32 ragazzi e ragazze che in questi 18 mesi si sono alternati nel progetto abitativo e in piccoli laboratori e attività occupazionali. Tutti noi genitori della Fondazione Domani dell’Autismo vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a portare avanti il progetto, nonostante le grandi difficoltà riscontrate in questi mesi. Senza il loro supporto, non saremmo mai riusciti ad arrivare dove siamo arrivati! I nostri ragazzi autistici, anche se a loro modo, ringraziano per quanto dato loro. Vorremmo ripetere le parole che ci ha detto uno dei ragazzi quando, ristrutturando gli infissi, abbiamo messo a posto una zanzariera: «Adesso posso aprire la finestra e non entreranno più animali»”.

Intesa Sanpaolo e CESVI: Un Impegno Concreto

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: “Oggi abbiamo avuto il piacere di visitare la struttura di Madrignano e apprezzare gli importanti interventi realizzati dalla Fondazione Il Domani dell’Autismo. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo e ringraziamo tutti coloro che, con la loro donazione, hanno permesso di dare risposte concrete al bisogno di assistenza e di autonomia dei ragazzi ospitati, che potranno così vivere più serenamente la loro quotidianità. L’inclusione sociale e il contrasto alle disuguaglianze sono al centro del nostro modo di essere banca al servizio del territorio, con benefici duraturi nel tempo per tutta la collettività. Grazie al programma Formula, dal 2021, in Liguria abbiamo raccolto donazioni per oltre 348mila euro.”

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti e più di 18 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.