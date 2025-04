In occasione del Forum Imprenditoriale Scientifico e Tecnologico Italia-India, tenutosi a New Dehli, SACE, la società italiana che supporta la crescita delle imprese nel mondo, ha annunciato due importanti novità volte a rafforzare la presenza del Made in Italy nel mercato indiano. Le operazioni rientrano nell’ambito del programma Push Strategy, un’iniziativa pensata per aprire nuove strade all’export italiano.

Finanziamento da Oltre 500 Milioni di Dollari per Shriram Finance Limited

La prima operazione vede SACE garantire un significativo finanziamento in valuta estera a favore di Shriram Finance Limited (SFL), un istituto finanziario indiano. L’ammontare complessivo supera i 500 milioni di dollari, suddivisi in 393 milioni di euro e 100 milioni di dollari statunitensi. Questa linea di credito è specificamente destinata a incentivare l’acquisto di veicoli italiani, sia nuovi che usati. L’iniziativa conferma il duplice obiettivo della Push Strategy: da un lato, sostenere le esportazioni italiane e, dall’altro, favorire la crescita e lo sviluppo dei mercati esteri.

Un aspetto particolarmente rilevante di questo finanziamento garantito da SACE è la sua natura di “social loan”. Infatti, l’operazione è finalizzata anche a promuovere l’inclusione finanziaria di segmenti della popolazione indiana che spesso hanno difficoltà ad accedere al credito, come le comunità rurali, i progetti di imprenditoria femminile e le piccole e micro imprese. L’operazione ha visto la partecipazione di importanti istituzioni finanziarie internazionali, tra cui Deutsche Bank, KfW IPEX-Bank, ING Bank, HSBC e J.P. Morgan.

“Rupie Express”: Nuove Opportunità per le PMI Italiane

La seconda importante novità presentata da SACE è il lancio di “Rupie Express”. Questa nuova soluzione, anch’essa parte del programma Push Strategy, mira a rafforzare il posizionamento delle aziende italiane all’interno delle catene globali di fornitura. Con questa operazione, il gruppo assicurativo finanziario italiano si prepara a garantire l’equivalente di 200 milioni di euro in finanziamenti denominati in rupie, la valuta locale indiana. I beneficiari saranno piccole e medie imprese indiane, operanti in diversi settori, che hanno espresso interesse ad aumentare i loro acquisti di beni e servizi dall’Italia.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel modello innovativo della Push Strategy. Consente a SACE di ampliare il proprio raggio d’azione, garantendo finanziamenti anche a realtà di dimensioni più contenute rispetto ai grandi acquirenti esteri che finora avevano avuto accesso a questo strumento. L’obiettivo è chiaro: creare ancora più opportunità di esportazione per le imprese italiane e sviluppare nuove connessioni in mercati strategici come l’India. L’annuncio di questa nuova linea di prodotto è avvenuto durante il Forum, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del ministro del Commercio e dell’Industria indiano Shri Piyush Goyal, con la partecipazione per SACE dell’amministratore delegato Alessandra Ricci (nella foto).

Un Bilancio Positivo per la Push Strategy

Con un totale di 9,7 miliardi di euro mobilitati nel 2024 e ben 3.200 incontri di business matching realizzati nello stesso periodo, la Push Strategy si conferma uno strumento fondamentale per promuovere il Made in Italy in mercati con un elevato potenziale di crescita. Questa strategia si basa sulla solida esperienza che SACE ha maturato in quasi cinquant’anni di attività sui mercati internazionali, ulteriormente rafforzata dalla presenza stabile dell’azienda nei Paesi strategici per l’export italiano. La rete internazionale di SACE, con uffici dislocati in cinque continenti, rappresenta un elemento chiave per il successo della Push Strategy, facilitando i rapporti con istituzioni e controparti locali e aprendo nuove prospettive per l’export italiano.