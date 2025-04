Una svolta nel panorama del turismo si profila con l’annuncio della nuova piattaforma “Travel Agent Direct” da parte di Ryanair. Questa iniziativa permetterà alle agenzie di viaggio autorizzate di creare un account gratuito per prenotare i voli del vettore irlandese direttamente, aprendo un nuovo canale di comunicazione e collaborazione.

Accordo con FIAVET: Semplificazione e Riconoscimento del Ruolo delle Agenzie

Parallelamente, Ryanair ha stretto una nuova partnership con FIAVET, la Federazione Italiana Agenzie Viaggio. Un elemento chiave di questo accordo è la cancellazione dell’obbligo di verifica del cliente per le prenotazioni di voli effettuate tramite le agenzie di viaggio. Questo passo segna un cambio di rotta significativo nelle relazioni tra la compagnia aerea e le agenzie.

Le Voci dei Protagonisti: Soddisfazione e Ottimismo per il Futuro

Giuseppe Ciminnisi, Presidente di Fiavet-Confcommercio, ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova fase: “Siamo veramente soddisfatti di aver voltato pagina e avviato una nuova partnership tra le Agenzie di Viaggio e Ryanair. Non vediamo l’ora del lancio della piattaforma “Travel Agent Direct” entro la fine di luglio per dare inizio a una nuova stagione di collaborazione costruttiva e proficua. Con questo accordo viene ribadito il ruolo professionale delle agenzie di viaggio per l’acquisto della biglietteria aerea per conto della clientela e la centralità dell’interesse del consumatore. Questa partnership rappresenta il DNA di FIAVET, che è l’Associazione più longeva del comparto e da sempre pronta a raccogliere e risolvere le sfide più difficili.”

Anche Dara Brady, CMO di Ryanair, ha commentato positivamente l’accordo: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con FIAVET. Grazie a questo nuovo accordo, le agenzie di viaggio italiane autorizzate avranno accesso ai voli a tariffe basse di Ryanair e alla rete del leader del settore con 3.600 voli giornalieri su oltre 230 destinazioni per i loro clienti tramite una nuova piattaforma dedicata – “Travel Agent Direct” – a condizione che garantiscano piena trasparenza sui prezzi per tutti i voli/prodotti Ryanair. Ciò significa che i clienti vedranno esclusivamente i veri prezzi Ryanair e avranno la garanzia che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul loro volo. Questa partnership è una grande notizia sia per il settore turistico italiano che per i viaggiatori e arriva al momento giusto per la stagione estiva 2025.“