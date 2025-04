La Borsa di Tokyo ha concluso l’ultima seduta della settimana con un netto calo del 2,96%, attestandosi a 33.585,58 punti, con una perdita di 1.023 punti. Gli investitori rimangono preoccupati per il persistente braccio di ferro tra Pechino e Washington, nonostante la pausa sui dazi decisa dall’amministrazione Trump per i paesi che non hanno impiegato ritorsioni contro gli Stati Uniti. Inoltre, la svalutazione del dollaro rispetto allo yen, poco sotto a 144, e rispetto all’euro a 162,20, continua a influire negativamente sulla sostenibilità dell’export del Made in Japan.

Il dollaro sta subendo un forte calo rispetto alle principali valute, raggiungendo i minimi dal 2024. Le decisioni della Casa Bianca sui dazi, insieme all’incertezza relativa alla crescita economica, pesano sulla valuta americana. L’euro è salito a 1,1282 rispetto al dollaro, con un incremento dello 0,8%, raggiungendo i livelli massimi dal 2022, dopo aver toccato 1,1376 durante la notte. Anche la sterlina e il franco svizzero si rafforzano contro il dollaro, con rispettivi valori a 1,3015 e 1,2202, mostrando aumenti dello 0,3% e dello 0,6% ai massimi storici.

Le Borse europee si preparano a una nuova seduta in rialzo, con particolare attenzione alle strategie relative ai dazi di Donald Trump. I future dei mercati europei e di Wall Street si presentano in territorio positivo, dopo il crollo dei listini americani nella seduta precedente e l’andamento contrastato dei mercati asiatici.

Le Borse asiatiche mostrano movimenti contrastati a seguito delle recenti perdite di Wall Street. Le contrattazioni nelle Borse cinesi procedono in modo misto, influenzate dalla paura di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e dai timori riguardo all’impatto che i dazi potrebbero avere sull’economia globale. Tokyo ha registrato il calo più marcato, con una flessione del 4,25%, mentre Taiwan ha messo a segno un rimbalzo del 1,84%. La Borsa di Shanghai è in lieve progresso (+0,12%), così come quella di Shenzhen (+0,81%), more than compensating for initial losses. Anche Hong Kong segna una crescita dello 0,56%. Leggero aumento per Jakarta (+0,12%), ma gli altri principali mercati dell’Indo-Pacifico registrano tutti segni negativi: Sydney è a -1,37%, Seul a -0,91% e Singapore a -2,12%.

Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha recentemente risposto alle nuove misure adottate dall’amministrazione Trump, che dal 2 aprile ha imposto un dazio del 10% su alcune importazioni provenienti da Singapore, con l’intento di ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti. Wong ha sottolineato che tali dazi non dovrebbero colpire Singapore.

Intendendo penalizzare con dazi i Paesi che hanno un attivo commerciale nei confronti degli Stati Uniti — vale a dire quei Paesi da cui gli Stati Uniti importano più beni e servizi di quanti ne esportino — nel caso di Singapore il dazio dovrebbe essere nullo. Infatti, Singapore presenta un surplus commerciale verso gli USA: esporta più beni e servizi (come tecnologia, consulenza e servizi finanziari) di quanti ne riceva. La decisione assunta da Washington ha sorpreso Singapore anche perché contrasta con lo spirito dell’Accordo di libero scambio firmato tra gli Stati Uniti e Singapore nel 2004, che stabilisce l’assenza di dazi doganali tra le due nazioni. A difesa dei legami economici tra Washington e Singapore, è intervenuta Elisa Wallis, presidente della Camera di Commercio Americana a Singapore, che in una dichiarazione alla stampa ha sottolineato come, negli ultimi vent’anni, i due Paesi abbiano costruito una robusta relazione commerciale grazie a questo accordo.

Sprofonda la Borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei che segna una perdita del 5%. Il mercato azionario giapponese è influenzato da preoccupazioni relative ai dazi e dall’impatto del crollo di Wall Street. L’indice Nikkei ha avuto un avvio negativo: nelle prime contrattazioni ha ceduto il 5%, dopo aver toccato un rimbalzo fino al 9,1% il giorno precedente, in seguito all’annuncio della sospensione dei dazi per 90 giorni su molti Paesi, decisione presa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.