Nel terzo mese del 2025, il settore dei veicoli industriali in Italia ha mostrato segnali contrastanti. Dopo un timido recupero a febbraio, il mercato degli autocarri ha nuovamente registrato una flessione, mentre il comparto dei rimorchi e semirimorchi pesanti ha mantenuto una dinamica positiva. Gli autobus, invece, hanno subito un’ulteriore contrazione a doppia cifra.

Autocarri: Un Calo Preoccupante a Marzo e nel Trimestre

Analizzando i dati di marzo 2025, sono stati immatricolati 2.293 nuovi autocarri, segnando un -11,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Questa tendenza negativa si riflette anche nel bilancio del primo trimestre dell’anno, con 7.145 libretti di circolazione rilasciati, un -9,4% rispetto al periodo gennaio-marzo 2024.

A livello geografico, nei primi tre mesi del 2025, la maggior parte delle aree ha visto un calo nelle immatricolazioni di autocarri: il Nord-Est (-12,7%), il Sud e Isole (-12%) e il Nord-Ovest (-8,3%). Unica eccezione è il Centro, che ha registrato una lieve crescita dello +0,8%.

Per quanto riguarda le classi di peso, nel primo trimestre del 2025, hanno mantenuto un segno positivo solo i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (+67%) e quelli sopra le 12,5 e sotto le 16 tonnellate (+13,4%). In flessione, invece, i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-29,1%), seguiti dai pesanti da 16 tonnellate in su (-10%) e da quelli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-3,9%).

La tipologia di veicolo ha visto una leggera crescita per gli autocarri rigidi (+0,4%), mentre i trattori stradali hanno chiuso il primo trimestre con un -17,7%. Nello stesso periodo, sono diminuiti anche i veicoli da cantiere (-9%) e quelli stradali (-9,4%).

Rimorchi e Semirimorchi: Segno Positivo Trainato dai Semirimorchi

Il mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti (con ptt superiore a 3.500 kg) ha mostrato una dinamica diversa. A marzo 2025 sono stati rilasciati 1.183 libretti di circolazione (+7,9%), suddivisi in 94 rimorchi (-13,8%) e 1.089 semirimorchi (+10,3%).

Nei primi tre mesi del 2025, il totale dei libretti di circolazione per rimorchi e semirimorchi pesanti è stato di 3.388 (+3,8%), con 327 rimorchi (-1,2%) e 3.061 semirimorchi (+4,4%).

A livello territoriale, nel primo trimestre del 2025, le regioni del Nord-Est (+14,5%) e del Nord-Ovest (+12,9%) hanno registrato una crescita per i veicoli trainati, mentre il Centro (-14,8%) e il Sud e Isole (-0,5%) sono rimasti in flessione.

Alimentazione: Crescono Elettrico e Ibrido, Calano i Veicoli a Gas

Analizzando il mercato per alimentazione, nel primo trimestre del 2025, la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas è risultata dell’1,8% (rispetto al 2,2% di gennaio-marzo 2024), per un totale di 129 unità. In controtendenza, gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,1% del totale, in significativa crescita rispetto allo 0,8% del primo trimestre 2024.

Le Reazioni del Settore e l’Appello al Governo

Luca Sra, Delegato ANFIA per il trasporto merci, ha commentato con preoccupazione i dati sugli autocarri: “Il calo nelle immatricolazioni di autocarri che ha caratterizzato il mese di marzo conferma e aggrava l’andamento negativo già registrato nei mesi precedenti e richiama la necessità di un intervento strutturale da parte del decisore pubblico in favore delle imprese dell’autotrasporto.”

Sra ha poi espresso apprezzamento per l’annuncio del Ministro dei Trasporti riguardo allo stanziamento di circa 600 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare: “Come già evidenziato assieme alle principali associazioni di settore e dell’automotive, si esprime apprezzamento per il recente intervento pubblico del Ministro dei Trasporti in cui è stato annunciato lo stanziamento di circa 600 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare.”

Tuttavia, ha sottolineato la necessità di una programmazione pluriennale: “Tale iniziativa risponde infatti alla richiesta più volte avanzata dall’intera filiera di superare gli attuali strumenti discontinui di supporto agli investimenti in favore di una programmazione pluriennale che dia piena valorizzazione a tutte le tecnologie veicolari in grado di contribuire alla decarbonizzazione dal comparto, partendo dalle motorizzazioni a gas naturale compresso e liquefatto o a diesel di ultima generazione, pienamente compatibili con i rispettivi biocarburanti (biometano e HVO).”

L’auspicio è una rapida approvazione di questo strumento: “Si auspica pertanto una tempestiva approvazione di questo strumento, al fine di abilitare le imprese dell’autotrasporto alla programmazione dei propri investimenti promuovendo un vero svecchiamento del parco circolante. Al tempo stesso, si chiede la rapida messa in esercizio dei fondi già stanziati per il settore dall’ultima legge di bilancio.”

Infine, Sra ha accolto con favore l’attenzione verso ulteriori misure sistemiche: “In ultimo, si apprezza l’attenzione espressa dal Ministro verso le ulteriori misure sistemiche necessarie alla promozione degli investimenti in tecnologie sostenibili come la possibile introduzione di un credito d’imposta sugli acquisti di biocarburanti, a cui si ritiene necessario accompagnare la reintroduzione di una fiscalità di vantaggio per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa.”

Anche Massimo Menci, Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA, ha commentato i dati del suo settore: “Anche a marzo il mercato dei rimorchi e semirimorchi mostra segnali contrastanti: il segmento dei rimorchi registra nel terzo mese del 2025 una contrazione del 13,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando un calo dell’1,2% anche nel cumulato da inizio anno; confermato, invece, il trend positivo del settore dei semirimorchi, che segna +10,3% rispetto a marzo 2024 e +4,4% nel cumulato da inizio anno.”

Menci ha espresso soddisfazione per l’annuncio del Ministro Salvini: “Abbiamo appreso con favore l’annuncio del Ministro Salvini sulla misura straordinaria di 600 milioni di euro da destinare all’autotrasporto e auspichiamo che nella rapida messa a terra della misura ci sia spazio anche per sostenere il settore dei rimorchi e semirimorchi attraverso un incentivo rivolto a tutto il mercato e non limitato all’intermodalità.”

Infine, ha ribadito la disponibilità di ANFIA a collaborare: “ANFIA rinnova la sua disponibilità a delineare un piano strategico nazionale sull’autotrasporto che possa identificare strumenti efficaci di sostegno al settore, nel rispetto dei target europei.”