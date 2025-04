Oggi e sabato 12 aprile, le Serre di Graefer, situate nel suggestivo Giardino Inglese della Reggia di Caserta, apriranno le loro porte per due giornate speciali. L’iniziativa, denominata “Open Days a Le Serre di Graefer“, è organizzata in collaborazione con CoopCulture nell’ambito del progetto di partenariato Ati che coinvolge Royal Garden, Konsilo, Nomea, Cial e ADR restauri.

Un’occasione per tutti

L’evento è stato pensato per avvicinare giovani, famiglie e turisti al ricco patrimonio verde del Parco Reale attraverso una serie di attività coinvolgenti ed esperienze immersive.

Esplorando le Collezioni Botaniche

Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare Le Serre di Graefer grazie a visite accompagnate. Queste visite guideranno i visitatori alla scoperta delle straordinarie collezioni botaniche custodite all’interno, svelando il ruolo cruciale del verde nell’architettura monarchica come simbolo di sfarzo e potere.

Avventure per i più piccoli

Per i bambini, è stato ideato un divertente “mystery tour“. Questa attività trasformerà l’esplorazione delle serre in un’avvincente caccia al tesoro botanica. Attraverso indizi ed enigmi nascosti, le bambine e i bambini saranno chiamati a seguire le tracce degli antichi giardinieri reali per ritrovare una misteriosa pianta scomparsa.

Il Teatro che Narra la Storia del Giardino

Il programma prevede anche una visita teatralizzata che condurrà i partecipanti in un racconto animato. La narrazione prenderà vita grazie alle incursioni teatrali di personaggi storici e giardinieri d’epoca, trasformando il percorso in un’avventura coinvolgente e interattiva.