Un tragico incidente ha scosso New York ieri, quando un elicottero è precipitato nelle acque gelide del fiume Hudson. Le vittime includono un noto dirigente di Siemens Spagna, la sua famiglia e il pilota del velivolo.

Chi erano le vittime?

Le fonti di polizia, citate dai media internazionali, hanno identificato le vittime come Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, sua moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e undici anni. La famiglia, originaria di Barcellona, era arrivata a New York da poco, come confermato da funzionari spagnoli. Insieme a loro ha perso la vita anche il pilota 36enne dell’elicottero Bell 206, appartenente alla compagnia New York Helicopters. L’identità del pilota non è stata ancora resa nota.

Cosa è successo?

Un video amatoriale, diffuso rapidamente online, mostra gli istanti drammatici in cui l’elicottero precipita in acqua. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato alla caduta del velivolo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Quando e Dove è avvenuto l’incidente?

La tragedia si è consumata ieri nel fiume Hudson, a New York. L’ora precisa dell’incidente non è stata immediatamente comunicata, ma i media hanno iniziato a diffondere la notizia nella giornata di oggi, basandosi sulle prime informazioni rilasciate dalle forze dell’ordine.

Il profilo di Agustín Escobar

Agustín Escobar era una figura di spicco nel mondo dell’industria. Nel 2022 era stato nominato a capo della divisione di Siemens per la Spagna e l’Europa sudoccidentale, come si legge in un comunicato stampa del gruppo. La sua prematura scomparsa, insieme a quella della sua famiglia, ha suscitato profondo cordoglio.

Reazioni e sviluppi

La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando reazioni di tristezza e sgomento. Le autorità stanno lavorando per recuperare i resti dell’elicottero e per fornire supporto alle famiglie delle vittime. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini nelle prossime ore.