L’Aeroporto di Fiumicino conquista nuovamente le 5 Stelle Skytrax, il massimo riconoscimento a livello globale per la qualità dei servizi aeroportuali. La prestigiosa conferma, assegnata dall’organizzazione indipendente di rating del trasporto aereo già nel dicembre 2022, non è l’unica novità: per la prima volta, lo scalo romano entra nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo, posizionandosi all’ottavo posto. Questo risultato segna una crescita di quattro posizioni rispetto all’anno precedente, consolidando il ruolo di Fiumicino come hub di riferimento nel Mediterraneo.

Annuncio da Madrid: Un Successo Made in Italy

L’annuncio dei riconoscimenti ottenuti dal Leonardo da Vinci è avvenuto ieri a Madrid, durante l’evento “Passenger Terminal Expo 2025”. A rappresentare Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, erano presenti figure chiave come il Chief Aviation Officer Ivan Bassato, la Chief Commercial Officer Marilena Blasi e il Senior Vice President for Transformation & Technology Emanuele Calà.

Qualità dei Servizi e Innovazione: La Chiave del Successo

Gli elevati standard e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, l’efficienza operativa e il comfort sono stati i fattori determinanti che hanno permesso a Fiumicino di confermarsi tra i soli 12 aeroporti al mondo a poter vantare le 5 Stelle Skytrax. L’esito è arrivato dopo un’approfondita verifica da parte di Skytrax, svoltasi tra il 19 e il 21 marzo scorsi. Durante l’audit, sono stati scrupolosamente esaminati 800 indicatori di performance in oltre 30 diverse aree. L’attenzione si è concentrata sull’ammodernamento delle infrastrutture, la digitalizzazione dell’esperienza di viaggio, il miglioramento dei controlli di sicurezza e il potenziamento dell’offerta commerciale.

Le Dichiarazioni: Orgoglio e Prospettive Future

Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “La conferma delle 5 Stelle Skytrax e il nuovo riconoscimento all’aeroporto di Fiumicino, salito all’8ª posizione a livello globale, dimostrano ancora una volta il nostro costante impegno per garantire la qualità e l’eccellenza dei servizi, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, ai nostri passeggeri. Il nostro obiettivo è ora quello di sviluppare ulteriormente il Leonardo Da Vinci, rafforzando il ruolo di Roma nel panorama del trasporto aereo a livello mondiale, oltre che in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale dell’Italia.”

Anche Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha commentato il successo di Fiumicino: “l’aeroporto di Roma Fiumicino, che ha compiuto progressi evidenti negli ultimi anni, ha ampiamente meritato questo premio. A partire dagli standard della sua infrastruttura all’affidabilità dell’esperienza di viaggio che offre, lo scalo continua a stupire i viaggiatori e a rafforzare la sua posizione di leader nella propria regione. Siamo quindi lieti di poter conferire il più alto punteggio aeroportuale a 5 Stelle in riconoscimento di questo successo.”

Pioggia di Premi per Fiumicino al “Passenger Terminal Expo 2025”

Oltre all’ottava posizione nella classifica mondiale, l’aeroporto Leonardo da Vinci ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti durante la cerimonia di premiazione: