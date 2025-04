L’inattesa decisione di Donald Trump di sospendere i dazi reciproci per tre mesi potrebbe avere radici più profonde del semplice andamento dei mercati azionari. Secondo alcune analisi, il vero campanello d’allarme per l’amministrazione statunitense potrebbe essere stato il recente crollo dei titoli di Stato americani, i cosiddetti treasuries.

Terremoto nei Mercati Obbligazionari USA: Effetto Domino sui BTP Italiani

Il clima di incertezza che ha caratterizzato i mercati finanziari negli ultimi giorni non ha risparmiato i titoli di Stato USA. Si è assistito a un drastico abbassamento del valore dei treasuries, accompagnato da un aumento dei loro rendimenti. Questo fenomeno, che curiosamente non ha toccato il bund tedesco, ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto anche i Btp italiani, facendo schizzare lo spread fino a quota 130 punti base.

Le Rassicurazioni di Washington e l’Allarme degli Esperti

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha cercato di calmare le acque, garantendo che la situazione è sotto controllo e che l’obiettivo primario è ora sostenere l’economia reale (Main Street) piuttosto che la finanza speculativa (Wall Street). Bessent ha inoltre lanciato un monito a Pechino, esortando a non svalutare ulteriormente lo yuan, nonostante le recenti mosse in tale direzione.

Un tono più allarmato è quello di Larry Summers, economista di fama e già segretario al Tesoro, che ha definito l’attuale scenario come “davvero insolito”, evidenziando una fuga di capitali dagli asset americani che potrebbe innescare pericolose spirali negative. La sua unica raccomandazione è stata un’inversione di rotta da parte del presidente.

La Fuga dagli Asset Considerati Sicuri e il Dollaro in Debolezza

Ed è proprio quello che è successo, suggerendo una forte preoccupazione per la tenuta del mercato dei treasuries. Fino a poco tempo fa, l’instabilità globale aveva favorito i titoli di debito USA come bene rifugio, ma ora si registra una fuga generalizzata da ogni tipo di asset, compreso il dollaro, con l’euro che si è avvicinato a quota 1,11 dollari. Dopo un’asta di titoli triennali giudicata deludente, si è verificato un esodo dai t-bond (titoli di Stato a lungo termine) simile a quanto accaduto nel 2020, con i rendimenti che hanno superato il 5%. Secondo gli analisti di Citigroup, questo segnale indica che il debito americano non è più percepito come un investimento sicuro. Tra le ipotesi avanzate, problemi di bilancio legati alla crisi in corso e una corsa alla liquidità da parte dei fondi. Viene anche ricordato che il debito statunitense detenuto dalla Cina rappresenta una potenziale “arma nucleare” finanziaria.

L’Impatto in Europa e la Pressione sul Debito Sovrano

La decisione di Trump di fare marcia indietro, unita al buon esito di un’asta di titoli decennali per 39 miliardi di dollari, ha contribuito a stemperare la tensione, sebbene i rendimenti dei bond rimangano in crescita, attestandosi intorno al 4,30%. Prima di questo cambio di rotta, le ripercussioni erano già visibili in Europa, dove il debito di Francia, Spagna e soprattutto Italia ha subito forti pressioni. Il rendimento dei Btp ha sfiorato il 4% e lo spread ha toccato un massimo di 134 punti base, in netto aumento rispetto ai 110 di un mese fa. La situazione è attentamente monitorata dalle banche centrali.