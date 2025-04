Anche la prostituzione e le attività di escort sono state incluse in una nuova classificazione fiscale, conosciuta come codice Ateco. Questa è stata sviluppata dall’Istat e sarà operativa da gennaio, con utilizzo avvenuto a partire dal primo aprile. All’interno della divisione 96, recentemente ristrutturata e annunciata dall’Istat tramite un comunicato diffuso a dicembre, è stato introdotto il codice 96.99.92, che si riferisce ai ‘Servizi di incontro ed eventi simili’. Questo codice abbraccia diverse attività, incluse quelle degli accompagnatori e delle accompagnatrici (escort), agenzie di incontro e matrimoniali, fornitura e organizzazione di servizi sessuali, nonché la gestione di locali per la prostituzione e l’organizzazione di eventi di prostituzione.

Il codice Ateco è un sistema di classificazione fondamentale, utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle aziende e dei professionisti autonomi.

Interrogazione del M5S

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di un’interrogazione. La senatrice Alessandra Maiorino, vicecapogruppo del M5S al Senato, ha dichiarato: “Se confermato, sarebbe grave che il fisco prevedesse, nei nuovi codici Ateco, l’organizzazione di servizi sessuali. È vero che la prostituzione in Italia non è illegale, ma lo sono tutte le attività collegate al favoreggiamento, sfruttamento e induzione. Questo è precisamente ciò che la nuova classificazione sembra regolarizzare dal punto di vista fiscale. Un orientamento palesemente in contrasto con le leggi vigenti, sul quale ho presentato un’interrogazione al ministro Urso. Come è possibile che ci si muova così chiaramente contro le normative esistenti? Chi ha preso questa decisione? Ci troviamo di fronte ad attività che alimentano una zona grigia, creando opportunità per sfruttamento e tratta. Pretendiamo delle spiegazioni”.

La questione solleva interrogativi importanti circa l’applicazione delle leggi esistenti e il loro impatto sulle dinamiche sociali.