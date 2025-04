Il gruppo Prada ha ufficialmente siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Versace, la celebre casa di moda precedentemente parte del gruppo Capri Holdings. L’operazione segna un momento significativo per due dei marchi più iconici del panorama italiano, promettendo di aprire nuove prospettive per il futuro di Versace sotto la guida di un altro gigante del settore.

Le Parole dei Protagonisti: Impegno e Visione

L’annuncio è stato accompagnato dalle dichiarazioni di figure chiave del gruppo Prada. Patrizio Bertelli, nella foto, presidente e amministratore esecutivo, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova aggiunta: «Siamo lieti di accogliere Versace nel gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all’eredità di Versace». Bertelli ha poi aggiunto un messaggio di fiducia nelle capacità del gruppo: «La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione».

Anche Andrea Guerra, amministratore delegato del Gruppo Prada, ha commentato l’acquisizione con una nota ufficiale: «L’acquisizione di Versace rappresenta un passo ulteriore nel percorso evolutivo del nostro Gruppo e aggiunge una nuova dimensione, diversa e complementare. L’infrastruttura del Gruppo è forte, abbiamo verticalizzato le organizzazioni dei nostri brand, e abbiamo rafforzato le nostre routine ed i nostri processi. Ci sentiamo pronti ad aprire questo nuovo capitolo. Versace ha un potenziale enorme. il cammino sarà molto lungo e richiederà pazienza e disciplina nell’esecuzione. L’evoluzione di un marchio necessita di tempo e di cura continua. Voglio ringraziare Capri Holdings per aver preservato ed ulteriormente arricchito l’heritage di questo magnifico brand. Nonostante il periodo di grande incertezza, guardiamo al futuro con fiducia, proiettati su una visione strategica di lungo termine».

Un Futuro all’Insegna della Continuità e dell’Innovazione

Dalle parole dei vertici di Prada emerge chiaramente l’intenzione di rispettare e valorizzare la ricca storia di Versace, un marchio simbolo di audacia e lusso Made in Italy. L’acquisizione non sembra preludere a una rivoluzione immediata, ma piuttosto a un percorso di crescita graduale e ponderato, sfruttando le sinergie e le competenze del gruppo Prada. L’enfasi sulla creatività, la cura del prodotto e il patrimonio culturale condiviso tra i due marchi suggerisce una visione a lungo termine, focalizzata sul consolidamento della posizione di Versace nel mercato globale della moda di lusso.