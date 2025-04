La Commissione Attività produttive della Camera ha dato il via libera a un emendamento proposto da Fratelli d’Italia, il quale modifica le modalità di utilizzo del bonus elettrodomestici. Questa revisione introduce lo sconto in fattura come metodo per accedere all’agevolazione, eliminando il precedente sistema basato sul click day.

Inoltre, l’emendamento abolisce la soglia minima di classe energetica, una misura che avrebbe potuto penalizzare la produzione made in Italy.

All’interno dello stesso decreto, viene anche prevista la salvezza delle auto aziendali dalle nuove regole fiscali relative ai fringe benefit introdotte dalla manovra. La Commissione Attività produttive ha approvato un emendamento che tutela i veicoli aziendali “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Gli oneri sono stimati in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e 1,2 milioni di euro per il 2028. Per finanziare queste misure, si ricorrerà al Fondo per interventi strutturali di politica economica.