Una notizia che arriva dal cuore dell’Unione Europea segna un importante passo avanti nella lotta contro le minacce informatiche. Expertware, azienda leader nel settore della sicurezza IT con oltre 18 anni di esperienza, ha stretto una partnership strategica con ANY.RUN, sviluppatore di piattaforme innovative per l’analisi di malware e l’intelligence sulle minacce. L’obiettivo? Accelerare l’analisi dei pericoli digitali e garantire risposte più rapide ed efficaci.

Un’Alleanza Strategica per la Cybersecurity

Expertware, forte di una solida reputazione costruita su oltre 500 progetti di successo per grandi clienti nei settori bancario, retail, telecomunicazioni e altri ancora in tutta Europa, ha scelto di integrare le soluzioni di ANY.RUN nel proprio arsenale di strumenti. Questa collaborazione nasce dalla necessità di fronteggiare in modo sempre più efficiente le sofisticate minacce che quotidianamente mettono a rischio aziende e infrastrutture critiche.

Risultati Tangibili: Tempo di Investigazione Dimezzato

L’impatto di questa sinergia non si è fatto attendere. Secondo quanto dichiarato dal Cyber Intelligence Operations Lead dell’azienda, l’adozione delle tecnologie ANY.RUN ha portato a una riduzione del 50% nel tempo necessario per le indagini sul malware. Un risultato significativo che testimonia l’efficacia della nuova strategia.

Come Expertware Ha Ottenuto Questo Risultato

La chiave di questo successo risiede nell’adozione della Sandbox Interattiva di ANY.RUN, che ha permesso a Expertware di superare le lunghe e complesse procedure manuali precedentemente utilizzate. Grazie a questo strumento, l’analisi delle minacce, come le campagne di phishing e gli infostealer, avviene in tempo reale. Questo si traduce in una drastica riduzione dei tempi necessari per l’estrazione degli Indicatori di Compromissione (IOC) e per le investigazioni sul malware.

Le Tecnologie ANY.RUN al Servizio di Expertware

Nello specifico, Expertware si avvale dei prodotti ANY.RUN per diverse attività cruciali:

Indagini sul malware: per osservare in dettaglio il comportamento malevolo, gli indicatori di rete e le potenziali azioni di “dropper” (programmi che installano altri malware).

per osservare in dettaglio il comportamento malevolo, gli indicatori di rete e le potenziali azioni di “dropper” (programmi che installano altri malware). Analisi di phishing: per comprendere come gli allegati o gli script dannosi vengono eseguiti all’interno di un ambiente controllato e sicuro.

per comprendere come gli allegati o gli script dannosi vengono eseguiti all’interno di un ambiente controllato e sicuro. Estrazione e mappatura degli indicatori: per avere una visione completa della portata degli attacchi informatici e raccogliere informazioni utili per la risposta.

per avere una visione completa della portata degli attacchi informatici e raccogliere informazioni utili per la risposta. Formazione e collaborazione: per facilitare l’analisi tra i membri del team e contribuire allo sviluppo delle competenze degli analisti junior.

La Voce dell’Esperto: Una Testimonianza di Successo

Il Cyber Intelligence Operations Lead di Expertware ha così commentato l’integrazione: “Il risultato, come riportato dal Cyber Intelligence Operations Lead, è una riduzione del 50% nel tempo di investigazione del malware.” Questa dichiarazione sottolinea in modo chiaro e diretto l’impatto positivo della partnership.

Un Futuro Più Sicuro per l’Europa

La collaborazione tra Expertware e ANY.RUN rappresenta un esempio virtuoso di come l’unione di competenze e tecnologie all’avanguardia possa contribuire a rafforzare la sicurezza informatica nel contesto europeo. La capacità di analizzare rapidamente le minacce e di rispondere in modo tempestivo è fondamentale per proteggere le infrastrutture digitali e i dati sensibili da attacchi sempre più sofisticati.