Marzo 2025 si è confermato un mese di forti contrasti climatici a livello europeo, con l’Italia che ha registrato il triste primato di eventi meteorologici estremi. A tracciare questo quadro è una nota dell’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), basandosi sui dati di Copernicus Climate Change Service, ECMWF ed ESWD.

Un’Europa a Due Facce: Freddo e Pioggia da una Parte, Caldo e Siccità dall’Altra

Mentre l’Europa Sud-Occidentale, con la penisola iberica nuovamente colpita da alluvioni, insieme a Norvegia e Islanda, hanno sperimentato un clima più freddo e umido del solito, stabilendo in alcuni casi record di pioggia, un’ampia fascia continentale che include l’Europa centrale, la Turchia, la Grecia, la Russia occidentale, ma anche il Regno Unito e l’Irlanda, ha vissuto un Marzo più caldo e secco della media. A livello europeo, è stato il Marzo più caldo della storia (+2,5° sulla media), mentre su scala globale si posiziona secondo solo al 2024, superando per la ventesima volta in 21 mesi la soglia critica di +1,50° rispetto ai livelli preindustriali fissata dall’Accordo di Parigi.

Italia Maglia Nera per Eventi Meteorologici Estremi

Nonostante questa divisione climatica a livello continentale, è l’Italia a detenere il primato per il maggior numero di eventi meteorologici estremi nel mese di Marzo. Secondo i dati ESWD – European Severe Weather Database, su un totale di 318 eventi registrati in Europa, Asia Minore e Nord Africa, ben 107 si sono verificati in Italia, pari a circa il 34%. Seguono la Spagna con il 30,5% (97 eventi) e la Grecia con circa il 9% (28 eventi), come sottolinea l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

L’Allarme di ANBI: Mediterraneo Vulnerabile e Gestione Idrica Urgente

Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, evidenzia con preoccupazione: “In totale, quindi- evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)- questi Paesi mediterranei sono stati vittime del 73% dei fenomeni più violenti, che si sono abbattuti su una vasta porzione di territorio, suddivisa in tre continenti. E’ un’ulteriore testimonianza di quanto sia urgentemente attuale il nostro appello all’EuroParlamento, affinché il tema della gestione idrica nei Paesi del Sud Europa goda di specifica attenzione nella nuova visione agricola ed ambientale della UE, confermandosi, ancora una volta, come siccità e rischio idrogeologico siano facce di una stessa medaglia. Le aree mediterranee si confermano le più esposte alla crisi climatica accentuandone, come in Italia, la fragilità del territorio”.

Contraddizioni Climatiche Italiane: Nord Ricco d’Acqua, Sud in Apprensione

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, sottolinea le forti disparità climatiche all’interno del territorio italiano: “E’ facile passare per Cassandre- prosegue Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI- ma in Italia continuiamo a vivere contraddizioni climatiche, in cui porzioni di territorio stanno registrando una stagione ricchissima d’acqua come al Nord ed in Toscana, mentre altre, ancora una volta, guardano con apprensione il sopraggiungere della stagione calda, poiché le precipitazioni invernali non sono riuscite a rimpinguare adeguatamente le riserve idriche, già stressate dallo scorso anno di siccità”.

Situazione Idrica Regionale: Un Mosaico di Criticità e Abbondanza

La situazione del patrimonio idrico in Italia presenta un quadro a macchia di leopardo: