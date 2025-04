Casaletti, azienda mantovana con una solida esperienza di 45 anni nella progettazione e produzione di arredamenti su misura per gelaterie, ha compiuto un passo importante nella sua strategia di crescita internazionale. L’impresa ha infatti ampliato la sua presenza in Germania, un mercato considerato strategico, grazie al sostegno di SACE (nella foto, l’a. d. Alessandra Ricci) e SISTEMA Leader.

Un Traguardo Reso Possibile dalla Collaborazione

Questo significativo traguardo è stato raggiunto grazie alla copertura del rischio di credito e al processo di smobilizzo tramite factoring offerti da SACE. Questi strumenti finanziari hanno permesso a Casaletti di ottenere uno sconto pro-soluto di 190 mila euro, con l’assistenza strategica fornita da Sistema Leader. In questo modo, Casaletti ha potuto consolidare la propria posizione nel mercato tedesco, un contesto noto per la sua elevata competitività e la continua evoluzione.

Il Valore dell’Operazione per l’Italiano Made in Italy

Antonio Verga Falzacappa, Presidente di Sistema Leader, ha commentato l’operazione sottolineando la sua importanza: “L’operazione è stata di particolare rilevanza per una realtà come la Casaletti, la quale ha avuto l’opportunità di consolidarsi in Germania e che, con le sue oltre diecimila gelaterie, rappresenta il primo mercato di sbocco per la filiera italiana di arredi, impianti e vetrine per gelato”.

Il Supporto di SACE per la Crescita Internazionale

Anche Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di SACE, ha espresso soddisfazione per la collaborazione: “Siamo orgogliosi di aver supportato Casaletti nel suo percorso di espansione internazionale. La nostra missione è quella di accompagnare le imprese italiane nel loro sviluppo sui mercati esteri, offrendo soluzioni finanziarie e di protezione del credito che permettano loro di affrontare le sfide del mercato globale con maggiore sicurezza. Casaletti rappresenta un esempio di eccellenza del Made in Italy e siamo felici di aver contribuito al suo successo in Germania.”