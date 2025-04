Il settore della ristorazione in Italia mostra segnali di moderata crescita nel 2025, consolidando i trend positivi osservati nel 2023, ma persistono diverse criticità strutturali. Questa è la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2025 di FIPE – Confcommercio. Il rapporto annuale della Federazione dei Pubblici Esercizi è stato presentato oggi a Roma, alla presenza del Presidente Lino Enrico Stoppani, del Direttore del Centro Studi Luciano Sbraga e del Presidente dell’INPS Gabriele Fava.

Valore Aggiunto in Crescita, Consumi Ancora Sotto i Livelli Pre-Covid

Tra le principali evidenze del Rapporto spicca la crescita del valore aggiunto a 59,3 miliardi di euro, confermando il trend positivo che ha portato a superare i livelli pre-pandemia. Rispetto al 2023, si è registrata una crescita in termini reali dell’1,4%. Anche i consumi sono in aumento, superando i 96 miliardi di euro, con un incremento reale dell’1,6% rispetto al 2023. Tuttavia, rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia (-6%), un dato da interpretare anche alla luce del rallentamento della crescita economica generale.

Diminuiscono le Imprese, Soffrono i Bar

Nel corso del 2024, si è registrato un calo dell’1,2% nel numero di imprese, attestandosi a 328 mila unità. La contrazione più significativa riguarda i bar (-3,3%), un fenomeno attribuibile alla migrazione verso altri modelli di offerta (ristorazione) e alle crescenti difficoltà operative. Il sentiment delle imprese rimane positivo per l’anno in corso, sebbene in rallentamento e da valutare alla luce delle attuali turbolenze economiche.

Aumentano i Prezzi, Ma Meno Rispetto al 2023

Sul fronte dei prezzi, il 2024 si è chiuso con aumenti medi superiori al 3%, in netta diminuzione rispetto al +5,8% del 2023, ma comunque superiori al tasso di inflazione generale. L’adeguamento dei prezzi nella ristorazione segue dinamiche diverse rispetto ai beni, e negli ultimi tre anni si registra una crescita complessiva del 14,6%, a fronte di un’inflazione generale del 15,4%.

Investimenti in Crescita nel Settore

La propensione all’investimento da parte delle imprese del settore continua a essere elevata: nel 2024, oltre il 40% delle imprese ha effettuato almeno un investimento, per un valore complessivo stimato in 2 miliardi di euro.

Occupazione in Forte Aumento, Ma Produttività in Calo

Un focus importante del Rapporto è dedicato alle risorse umane. Il 2024 segna un ulteriore consolidamento del trend positivo dell’occupazione, con 1,5 milioni di occupati tra bar, ristoranti, aziende di banqueting e mense, di cui oltre 1,1 milioni dipendenti. Rispetto al 2023, si registra un incremento complessivo di circa cinque punti percentuali, mentre i lavoratori dipendenti sono cresciuti del 6,7%, pari a 70mila unità in valore assoluto. Tuttavia, questa crescita dell’occupazione non è accompagnata da un parallelo aumento della produttività, che anzi cala di mezzo punto percentuale rispetto al 2023 e si mantiene significativamente al di sotto dei livelli di dieci anni fa.

Forza Lavoro Giovane, Ma Crescono gli Over 50

Un dato interessante riguarda la composizione della forza lavoro dipendente: in un contesto di calo demografico e invecchiamento della popolazione, il 39,7% dei lavoratori ha meno di 30 anni, e la percentuale sale al 61,8% considerando anche gli under 40. La categoria che registra il maggiore incremento è quella degli over 50 (+10% rispetto al 2023), in linea con le tendenze generali del mercato del lavoro.

Persistono Difficoltà nel Reperire Personale Qualificato

Permangono, infine, le difficoltà strutturali nel reperire personale, soprattutto qualificato. Il divario tra domanda e offerta di competenze continua a rappresentare una sfida per il settore.

Le Parole del Presidente di FIPE-Confcommercio

“Il Rapporto 2025 restituisce un quadro estremamente composito sul settore della ristorazione, alle prese con un lungo recupero dei livelli pre-pandemia che, tuttavia, non sembra essersi ancora concluso,” ha commentato Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE-Confcommercio. “Le perduranti difficoltà nella ricerca di personale qualificato, nonostante la crescita complessiva degli occupati, deve far accendere un faro sulle prospettive del settore in termini di mantenimento degli elevati standard di offerta e di servizio che lo hanno sempre contraddistinto. Le leve devono essere indirizzate a rafforzare sicurezza contrattuale e stabilità economica; e riguardo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ha rappresentato un passaggio importante, migliorare la flessibilità organizzativa, anche intervenendo sui modelli di business delle imprese ed investire sui fronti della formazione professionale partendo dalla scuola”.