Rimini punta con decisione a rafforzare la sua vocazione sportiva, in linea con la strategia di destagionalizzazione turistica intrapresa negli ultimi anni. Le discipline scelte per questo nuovo slancio sono il tennis e il padel, sport in grande ascesa, seguendo l’esempio di altre località turistiche di successo come Monastir, Antalia e Santa Margherita di Pula. L’ambizioso obiettivo futuro è persino quello di poter ospitare la Coppa Davis nei padiglioni della fiera.

Un Sogno Chiamato Coppa Davis

“Sarebbe straordinario” e d’altronde dopo il Tour de France “si può sognare quasi tutto”, ha sottolineato il sindaco Jamil Sadegholvaad durante la presentazione alla stampa del progetto dedicato alle racchette, che vede la sinergia tra il Tennis club di Viserba e la rete di 19 hotel Borgo-Viserba. “Non credo che Bologna si lascerà scappare l’evento, ma se qualcuno molla l’osso, se c’è la possibilità ci buttiamo a pesce”. Il primo cittadino ha poi evidenziato come la realizzazione del nuovo padiglione a cupola in fiera sia “importantissimo per ospitare eventi fieristici, congressuali, sportivi e concerti”. Per cui “sognare sarà ancora più semplice”.

Ripensare l’Urbanistica per un Turismo Diversificato

Senza dimenticare il percorso avviato con il Pug (Piano Urbanistico Generale) per disegnare la città del futuro, all’interno del quale “si può ragionare sulle cose che vanno meno bene”, a partire dagli hotel chiusi in zona mare. “Non sono un talebano” contro la trasformazione in appartamenti, ma si possono creare nuove funzioni, anche sportive, senza perdere i volumi, trasferendoli o accorpandoli. Ci sono poi tante strutture di piccole dimensioni e la competizione si vince “mettendosi insieme e offrendo qualcosa di intelligente”.

L’Alleanza tra Sport e Ospitalità: Il Modello Viserba

Proprio come stanno facendo il Tennis club di Viserba e la rete di alberghi Borgo-Viserba: dopo il bike tourism, ora è il tempo del tennis-padel tourism. Perché “siamo meglio di Monastir e se aggiustiamo alcune cose…”. Anche per il presidente della Fondazione Piano Strategico e di Italian exhibition group Maurizio Ermeti “l’opportunità del Pug è importante. Nell’attività di ascolto la scelta è anche di discutere territorio per territorio quale anima valorizzare”, anche dal punto di vista urbanistico. E le piccole strutture, prosegue, “non sono per forza un elemento di disvalore, occorre trovare la formula giusta”. Ermeti ha ricordato come durante la pandemia la Fondazione Piano strategico abbia avviato un percorso formativo per “insegnare agli operatori i vantaggi di mettersi insieme e cooperare”, con quali forme aggregative, strategie di gruppo, prodotti turistici e marketing.

Borgo-Viserba: Una Rete per il Turismo Sportivo e Non Solo

Da questa iniziativa è nata la rete Borgo-Viserba di 19 hotel, che collabora su progetti territoriali legati allo sport, ma non solo. L’intenzione, condivisa dall’amministrazione, come ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, è di trasformare la zona nord in un “quadrante urbano di sport e dello stare all’aperto”. In arrivo per il prossimo anno c’è anche la nuova piscina, e “un quadrante di servizi”, con l’avvio del cantiere del Metromare previsto nella seconda parte dell’anno, mentre Ausl Romagna sta completando l’iter per la Casa della salute. L’obiettivo è “creare una zona capace di svilupparsi per favorire i turismi”.

“Game, Set and Stay”: L’Offerta del Tennis Club Viserba

Nello specifico del progetto “Game, set and stay” è entrato nel dettaglio il presidente del Circolo tennis Viserba, Fabio De Santis: “il turista troverà nei 19 alberghi un corner dedicato a tennis e padel. Così già da farsi invogliare a testare i campi. Se sarà stanco della spiaggia potrà usufruire dei servizi del circolo con una tariffa scontata. Per esempio giocare con un compagno o un avversario messo a disposizione, oppure frequentare delle lezioni”. Il Circolo, ha sottolineato con orgoglio, ha riportato in città un torneo Itf e l’obiettivo è organizzarne altri per destagionalizzare e conquistare nuovo turismo, “che spende”, “copiando alla riminese un modello mediteraneo”, quello appunto di “Monastir, Anatolia e Santa Margherita di Pula”. Nel frattempo, ha concluso, sono state avviate collaborazioni con importanti aziende territoriali come Ieg, Maggioli group e Novomatic, tra partite, tornei aziendali ed eventi motivazionali. E in futuro, perché no, anche centri estivi. Il Circolo è una “realtà forte”, ha concordato il presidente della rete Borgo-Viserba, Fabio Perazzini, e tra le prime operazioni c’è stata proprio questa collaborazione fattiva su pacchetti e modalità per promuovere l’aspetto ricettivo e sportivo. Viserba, ha concluso Perazzini, “deve valorizzare la sua vocazione turistica-sportiva e in cooperazione le piccole strutture possono intercettare turisti che cercano questo tipo di esperienza”.