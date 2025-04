Donald Trump ha dichiarato: “State sereni! Andrà tutto per il meglio. Gli Stati Uniti saranno più grandi e migliori che mai!” Queste parole sono state pubblicate su Truth all’apertura di Wall Street. In un altro post, ha aggiunto: “Questo è un ottimo momento per comprare!!!”

Le Borse europee continuano a subire forti fluttuazioni a causa dell’escalation della guerra commerciale. Francoforte ha chiuso con un ribasso del 3%, con il Dax a 19.670 punti. Parigi ha registrato una perdita del 3,34%, chiudendo il Cac 40 a 6.863 punti. Londra ha ceduto il 2,92%, con il Ftse 100 a 7.679 punti. Anche Milano ha visto un decremento, con il Ftse Mib che ha perso il 2,75%, chiudendo a 32.730 punti.

Wall Street ha mostrato una seduta volatile, con il Dow Jones che ha perso lo 0,69%, arrivando a 37.397,76 punti. Il Nasdaq ha visto un aumento dello 0,28%, chiudendo a 15.311,23 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,55%, terminando a 4.959,88 punti.

Il differenziale tra i tassi di rendimento dei Btp e dei Bund rimane stabile, trovandosi a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,86%.

Tariffe Imposte dalla Cina sul Made in Usa

Pechino ha risposto ai dazi imposti da Trump aumentando le tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all’84%, effetto attivo dalle ore 12:01 del 10 aprile 2025. Secondo una nota del governo cinese, ulteriori misure saranno implementate. Pechino invita gli Stati Uniti a correggere immediatamente le pratiche scorrette, annullare le misure tariffarie unilaterali e risolvere adeguatamente le divergenze attraverso un dialogo equo e rispettoso.

Fluttuazioni nelle Borse Asiatiche

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte ribasso, annullando i recenti segnali di recupero. L’instabilità commerciale tra le due principali economie mondiali si fa sentire, con il Nikkei che ha registrato una flessione del 3,93%, portandosi a 31.714,03 punti e una perdita di 1.298,55 punti. Sul mercato valutario, lo yen ha recuperato terreno nei confronti del dollaro, scambiandosi poco sotto 145, e con l’euro a 160,40. I timori di una recessione negli Stati Uniti continuano a pesare sulle aziende giapponesi.

Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi con scadenza 40 anni ha raggiunto un picco storico dal loro lancio nel 2007. Il prezzo dell’oro continua a salire, mentre il petrolio perde valore, poiché le aspettative di recessione portano a una diminuzione della domanda di greggio. La Borsa di Hong Kong ha chiuso in positivo, con l’indice Hang Seng che ha guadagnato circa l’1%, terminando a 20.264,49 punti. Anche i listini di Shanghai e Shenzhen mostrano progressi, rispettivamente dell’1,31% e dell’1,77%.

Nuove Tariffe Imposte dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno introdotto una nuova serie di tariffe nei confronti di diversi partner commerciali, con un focus particolare sulla Cina. I nuovi ‘dazi reciproci’ coinvolgono circa 60 nazioni e sostituiscono quelli precedentemente attuati. I tassi variano dall’11 al 50%, con una rappresaglia diretta verso Pechino che potrebbe raggiungere il sorprendente 104%.

Flessione dello Yuan sul Dollaro

Lo yuan ha subito un’ulteriore perdita rispetto al dollaro, scendendo a 7,3485, ai minimi da settembre 2023, in seguito alle accuse di Trump sulla manipolazione del renminbi per compensare i dazi americani. La Banca Centrale Cinese ha fissato il tasso di cambio con il dollaro a 7,2066, il livello più basso dal 11 settembre 2023, rispetto alla chiusura precedente di 7,3390.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA