Un nuovo sconto di pena per l’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. La Corte di Cassazione, intorno alle 23.30 di ieri, ha messo fine a una lunga vicenda, a dieci anni dal fallimento dell’istituto vicentino.

Zonin ha ricevuto un ulteriore sconto di pena rispetto alla condanna in appello, dove era stato condannato a 3 anni e 11 mesi, e dimezzata rispetto alla condanna di primo grado. La pena definitiva è quindi di 3 anni e 5 mesi. Anche gli altri imputati hanno avuto delle riduzioni: la stessa pena dell’ex presidente è stata inflitta all’ex vice direttore generale Andrea Piazzetta. Inoltre, è stata disposta una riduzione di 108 giorni per la condanna all’altro ex vice direttore generale, Emanuele Giustini.

Per Paolo Marin, un altro ex vice della Popolare, lo sconto di pena dovrà essere calcolato dalla Corte d’Appello relativamente a uno dei capi d’imputazione, in quanto non ha commesso il fatto.

Infine, è stato disposto un nuovo processo in appello per il dirigente Massimiliano Pellegrini, per il quale è stata annullata la sentenza d’appello.

Gli imputati, a vario titolo, erano accusati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto.