Il noleggio a lungo termine (NLT) continua a rafforzare la sua posizione nel panorama automobilistico italiano. Nel primo trimestre del 2025, si è registrato un totale di 254.328 contratti, segnando un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. A rivelarlo è un’analisi dettagliata elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT.

Società in Pole Position, Ma Crescono i Privati

L’analisi relativa al periodo gennaio-marzo 2025 evidenzia come i contratti di noleggio a lungo termine con durata superiore a 30 giorni siano sottoscritti prevalentemente da Società (con 215.458 contratti, pari all’84,7% del totale). Tuttavia, si registra una crescita interessante anche per i Privati, che con 38.870 contratti raggiungono una quota del 15,3%, segnando un aumento del 13,1%.

Le Dinamiche tra le Diverse Tipologie di Società

Entrando nel dettaglio delle Società, le Aziende non automotive rappresentano la maggioranza con il 64,4% dei contratti totali, pur mostrando un calo nei volumi dell’11,1%. Seguono le Società di noleggio a breve termine con il 13,7%, che registrano un notevole incremento dei volumi pari al 300,9%, spinto dal rinnovo di alcune flotte aziendali. I Dealer e Costruttori si attestano al 5,3% di quota con una crescita del 55,6%, mentre le Società di Noleggio a lungo termine rappresentano l’1,3% del totale con un aumento del 9,6%.

Durata Contrattuale in Leggera Diminuzione

La durata media dei contratti complessivi si attesta sui 20 mesi, con una tendenza alla riduzione per tutte le categorie: le Aziende non automotive si portano a 23 mesi, i Privati a 21 mesi, le società di Noleggio a breve termine a 8 mesi, le società di Noleggio a lungo termine a 11 mesi e i Dealer e Costruttori a 15 mesi.

Diesel Ancora Forte tra le Aziende, Ibrido per i Privati

L’analisi delle tipologie di alimentazione rivela preferenze diverse a seconda degli utilizzatori. Il diesel rimane la scelta principale per le Aziende non automotive (41,7%) e per il Noleggio a lungo termine (39,6%). L’auto a benzina è invece la preferita dalle aziende di Noleggio a breve termine (55,0%). Dealer e Costruttori mostrano una predilezione per le elettriche (29,1%), seguite da vicino dalle auto a benzina (28,9%), mentre i Privati optano in maggioranza per i veicoli ibridi (29,3%).

SUV Protagonisti, Soprattutto il Segmento C

Per quanto riguarda i segmenti, i SUV del segmento C si confermano al primo posto con il 27,8% di quota, grazie soprattutto alle preferenze dei Privati (30,7%), delle Aziende non automotive (29,1%) e del Noleggio a lungo termine (25,7%). Al secondo posto si posizionano i SUV del segmento B (20%), scelti in particolare dalle aziende di Noleggio a breve termine (39,5%) e da Dealer e Costruttori (28,0%). Tra le Berline, prevalgono quelle del segmento B (9,8%), mentre le Station Wagon mantengono una buona quota (10,2%), soprattutto grazie alle Aziende non automotive (12,8%).

Concentrazione al Nord, Ma Privati al Sud

La distribuzione geografica evidenzia una forte concentrazione dei contratti nel Nord Italia, con la Lombardia al primo posto (29,3%), seguita da Lazio (15,8%), Trentino-Alto Adige (10,8%), Emilia-Romagna (7,4%), Piemonte (6,8%) e Campania (6,4%). Le regioni con la più alta quota di utilizzatori Privati sono la Calabria (37,7%), il Molise (35,9%) e la Sicilia (32,1%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di aziende di noleggio a breve termine (79,4%), seguito dalla Sardegna (62,1%).

Focus sulle Immatricolazioni 2024

L’Osservatorio UNRAE ha analizzato anche i contratti relativi ad autovetture immatricolate nel 2024: complessivamente 351.448 unità, con la quota maggiore appannaggio delle Aziende non automotive (63,4%), seguite dal Noleggio a breve termine (16,4%) e dai Privati (13,2%). Per quanto riguarda l’alimentazione, al primo posto si trovano le vetture ibride (36,6%), seguite dal diesel (28,4%) e dalle auto a benzina (22,0%). Le elettriche pure (BEV) si attestano a quota 4,9%, mentre le plug-in al 7,3%.