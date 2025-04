L’Italia si conferma una meta privilegiata per gli amanti del vino, ma l’esperienza si arricchisce di nuove sfumature. Secondo una recente analisi di Coldiretti e Terranostra, l’enoturismo sta vivendo una crescita significativa, con una previsione di aumento delle presenze del 10% rispetto all’anno precedente. Questa tendenza è stata presentata durante il Consiglio nazionale dell’associazione agrituristica a Casa Coldiretti, nel contesto del Vinitaly, un evento simbolo che sottolinea il crescente peso economico del turismo del vino per l’intero Paese.

Innovazione e Esperienze Uniche Attirano Turisti

A trainare questo fenomeno è soprattutto la capacità innovativa delle aziende vitivinicole italiane. Queste realtà hanno saputo intercettare il desiderio di turisti italiani e stranieri di vivere esperienze sempre più coinvolgenti. Oltre alle tradizionali degustazioni, le cantine offrono ora un ventaglio di attività che spaziano dall’arte allo sport, fino al benessere.

Tra Arte, Sport e Degustazioni Innovative

In Toscana, ad esempio, nelle pittoresche vigne del Chianti, sono stati allestiti cavalletti per offrire agli appassionati d’arte l’opportunità di dipingere immersi nel paesaggio, guidati da un pittore professionista e accompagnati da un buon bicchiere di vino. In Puglia, nel Leccese, l’esperienza si fa ancora più immersiva grazie ai tour virtuali di cantine e vigne con l’ausilio di occhiali 3D, affiancati da degustazioni reali. Ma non finisce qui: è possibile anche praticare pilates o yoga tra i filari o partecipare all’affascinante “astrotasting”, osservando le stelle con un calice di vino in mano. Il Piemonte, nella zona di Cuneo, propone un’idea originale per chi visita le cantine: un cestino con tutto il necessario per un aperitivo da gustare passeggiando tra le vigne, con la possibilità di assaggiare l’uva direttamente dalla pianta durante la stagione di maturazione.

Il Riconoscimento Europeo e il Valore dell’Autenticità

Un segnale importante per il settore arriva anche dal nuovo Piano Ue per il vino, che riconosce l’enoturismo come un elemento cruciale per la diversificazione e il rafforzamento del comparto vinicolo europeo, contribuendo allo sviluppo economico delle aree rurali e rispondendo alle nuove esigenze del mercato.

Le Parole dei Protagonisti

“Solo i produttori di vino possono raccontare con autenticità la naturalità del loro prodotto: conoscono ogni fase, dalla vigna alla bottiglia, e ne custodiscono storia, territorio e passione,” sottolinea la presidente di Terranostra, Dominga Cotarella. “Questo legame diretto diventa un valore aggiunto per i consumatori sempre più attenti alla sostenibilità e alla trasparenza. In questo contesto, l’enoturismo sta diventando un potente volano di sviluppo per le aree interne, favorendo economia locale, valorizzazione culturale e promozione di pratiche agricole virtuose”.