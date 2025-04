Il cantiere per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione procede spedito.

Completamento di Gallerie e Trincee

Si segnala il completamento dei lavori di costruzione delle gallerie e delle trincee previste in appalto. Questo importante progetto, promosso da Ferrovienord, rappresenta un tassello fondamentale per completare l’accessibilità ferroviaria da Nord verso l’aeroporto di Malpensa.

Sbloccato il Proseguimento della Linea

Un passaggio cruciale è stato l’abbattimento del muro di stazione del Terminal 2, un’operazione necessaria per consentire il proseguimento della linea. Le contigue gallerie artificiali 01 e 02 sono attualmente in fase di ultimazione.

Galleria Naturale Conclusa

Un altro traguardo significativo è la conclusione dei lavori di costruzione della galleria naturale 01, l’unica presente nel tracciato. Questo avanzamento permetterà la prossima conclusione delle gallerie artificiali 06 e 07.

Trincee in Fase Finale

Anche le opere in trincea, che si estendono per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, si trovano in uno stato avanzato di realizzazione e sono in fase di ultimazione.

Riapertura della SS33

Infine, è prevista intorno al 18 aprile l’attivazione della stradale SS33 sulla sua sede definitiva, un ulteriore passo avanti verso il completamento dell’infrastruttura.