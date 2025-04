“Nell’ultimo decennio il Fondo Sanitario Nazionale ha registrato un progressivo aumento, con le sole eccezioni degli anni 2013 e 2015. Particolarmente significativo è stato l’incremento per l’anno 2024, con oltre 5 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente. Un dato ancora più rilevante, questo, se consideriamo che abbiamo mantenuto nel livello di finanziamento ordinario l’intero ammontare delle risorse straordinarie stanziate durante la pandemia. Poi, rispetto al 2020, nel 2025 avremo 16 miliardi di euro in più e nel 2026 ben 20 miliardi in più destinati alla sanità”.

Risposta del Ministro Schillaci al Question Time

Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo oggi al question time alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare la distrazione di risorse finanziarie destinate alla tutela della salute e alle prestazioni sociali per investimenti in ambito militare. “A questi stanziamenti ordinari si aggiungono interventi straordinari– ha proseguito Schillaci- Ricordo il contributo di oltre un miliardo di euro erogato nel 2023 per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale a fronte dei minori ricavi derivanti dal piano di scostamento sui tetti di spesa per i dispositivi medici.

Piano Strutturale 2025-2029: Strategie e Obiettivi

Il piano strutturale di bilancio 2025-2029 delinea inoltre una strategia articolata che prevede il potenziamento degli strumenti di monitoraggio della spesa, lo sviluppo di strumenti per l’assistenza alla non autosufficienza, con il miglioramento sulla vigilanza dei fondi sanitari e introducendo misure per l’assistenza di lungo periodo, una programmazione mirata di assunzione di personale sanitario con particolare attenzione alle specializzazioni attualmente carenti, rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’edilizia sanitaria.

Ripartizione delle Risorse e Aggiornamento dei LEA

Per quanto riguarda il riparto di risorse, ha aggiunto il ministro, “stiamo valutando specifici interventi per le aree meno sviluppate, con l’obiettivo di superare i divari territoriali. In continuità con la normativa vigente lavoreremo all’aggiornamento dei Lea, garantendo un’offerta di prestazioni sempre più ampia e rispondente alle effettive esigenze di salute dei cittadini. Parallelamente, promuoveremo l’innovazione e la sostenibilità con processi mirati di disinvestimento da pratiche obsolete o controproducenti”.

Benessere dei Cittadini e Ottimizzazione della Spesa

Infine, per migliorare il benessere dei cittadini e ottimizzare la spesa “avvieremo progetti innovativi per incentivare stili di vita sani. Questi includono programmi informativi sui rischi legati alla sicurezza alimentare e nutrizionale, riorganizzazione dei servizi di dietetica, nutrizione clinica e iniziativa per contrastare l’antibiotico-resistenza in misure per ridurre l’impatto ambientale dei fitosanitari”, ha concluso Schillaci.