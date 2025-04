Il gigante dei social media Meta (nella foto, l’a. d. Mark Zuckerberg) ha annunciato importanti aggiornamenti volti a tutelare ulteriormente i propri utenti più giovani. L’azienda ha infatti introdotto nuove restrizioni integrate per gli account di teenager su Instagram e si prepara a estendere protezioni simili anche a Facebook e Messenger.

Stop alle Dirette Senza Consenso e Filtro Anti-Nudità Rafforzato su Instagram

Una delle novità più rilevanti riguarda Instagram, dove i ragazzi al di sotto dei 16 anni non potranno più avviare dirette video né disattivare le protezioni che oscurano automaticamente immagini potenzialmente indesiderate ricevute tramite messaggi diretti (DM). Queste modifiche saranno attivate gradualmente nei prossimi mesi, ma rappresentano un passo significativo verso una maggiore sicurezza online per i minorenni. In particolare, per effettuare dirette o per disattivare il filtro anti-nudità nei DM, sarà necessario il consenso esplicito di un genitore.

Facebook e Messenger Aprono le Porte agli Account per Teenager con Protezioni Integrate

Parallelamente, Meta ha comunicato l’imminente lancio degli account dedicati ai teenager anche su Facebook e Messenger. Questa novità porterà con sé protezioni predefinite simili a quelle già implementate con successo su Instagram. L’obiettivo è limitare l’esposizione a contenuti inappropriati e a contatti indesiderati, oltre a fornire strumenti utili per una gestione consapevole del tempo trascorso online. Come specificato da Meta, “gli account per teenager su Facebook e Messenger offriranno protezioni integrate di default simili a quelle introdotte su Instagram, per limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati, oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso”. Il lancio di questi account dedicati inizierà negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada, per poi estendersi progressivamente ad altri paesi.

Riscontri Positivi per le Misure Già Attive su Instagram

Meta ha inoltre sottolineato il successo delle misure già in atto su Instagram per gli account di teenager. Secondo i dati forniti dall’azienda, il 97% degli adolescenti tra i 13 e i 15 anni ha mantenuto le restrizioni predefinite, e il 94% dei genitori statunitensi le ha giudicate utili. Da settembre 2024, oltre 54 milioni di adolescenti hanno scelto di passare a questi account con maggiori protezioni. “Abbiamo sviluppato gli account per teenager pensando ai genitori e introducendo protezioni che rispondano alle loro principali preoccupazioni”, ha dichiarato Meta, evidenziando come tra queste preoccupazioni vi sia la possibilità che i figli adolescenti vengano contattati da sconosciuti o ricevano messaggi indesiderati.

In Arrivo i “Post Nascosti” su Instagram: Un Nuovo Modo di Condividere Contenuti Esclusivi

Infine, Instagram si prepara a introdurre un’ulteriore novità: i “post nascosti” e bloccati da un lucchetto. Questi contenuti potranno essere visualizzati solo da chi possiede un codice segreto fornito dal creatore del post. Questa nuova funzionalità, anticipata dal canale ufficiale @design, potrebbe offrire nuove modalità di interazione tra utenti e follower, aprendo a utilizzi creativi come contenuti esclusivi per fan, sconti riservati o enigmi da risolvere.