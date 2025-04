Samsung Electronics ha comunicato le proprie previsioni per il primo trimestre dell’anno, anticipando un risultato che supera le stime degli analisti. Il colosso sudcoreano dell’elettronica si aspetta di registrare un utile operativo di 6,6 trilioni di won (circa 4,49 miliardi di dollari), una cifra che, pur rappresentando un leggero calo dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando l’utile fu di 6,61 trilioni di won), si posiziona ben al di sopra delle aspettative del mercato. Gli esperti di LSEG SmartEstimate, infatti, avevano previsto un utile più contenuto, attestandosi sui 5,1 trilioni di won.

Vendite di Memorie e Domanda di Smartphone Trainano la Performance

A trainare questa performance migliore del previsto sono state principalmente due divisioni chiave dell’azienda: quella dei chip di memoria e quella degli smartphone. Le vendite di chip di memoria hanno mostrato una notevole resilienza, sostenute da una domanda che si è rivelata più robusta del previsto. Allo stesso modo, la divisione smartphone ha contribuito in maniera significativa ai risultati positivi del trimestre.

Il Ruolo delle Tensioni Commerciali Internazionali

Secondo alcune analisi, un fattore che potrebbe aver influenzato positivamente le vendite di chip di memoria è legato alle dinamiche commerciali internazionali. In particolare, le prospettive di possibili dazi statunitensi sui semiconduttori, anticipate dall’amministrazione Trump, avrebbero spinto molti clienti ad aumentare le proprie scorte. Questa strategia di “scorta precauzionale” avrebbe quindi beneficiato i produttori di chip come Samsung.

Confronto con i Risultati Precedenti

Guardando ai dati passati, è interessante notare come l’utile operativo previsto per il primo trimestre si collochi in linea con quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente (6,61 trilioni di won) e superi il risultato dell’ultimo trimestre del 2024, che si era fermato a 6,49 trilioni di won. Questo andamento suggerisce una stabilità e una potenziale ripresa della redditività per il gigante sudcoreano.