La crescita economica per quest’anno sarà “decisamente limitata”. Questa indicazione proviene da fonti governative alla vigilia del Consiglio dei Ministri che si riunirà per esaminare il Documento di finanza pubblica, noto in passato come Def e destinato a cambiare denominazione in Dfp. Secondo le recenti previsioni di Bankitalia, il Pil dovrebbe registrare un incremento dello 0,6%. Qualsiasi ulteriore azione che il governo intenderà intraprendere dovrà comportare l’indicazione di nuove coperture finanziarie oppure deroghe alle normative attuali.

Il documento che sarà presentato avrà un carattere “tecnico” e non conterrà un piano programmatico, di conseguenza non si forniranno dettagli né sugli effetti dei dazi né sulle spese in materia di difesa. Il nuovo Documento di finanza pubblica, una volta completato il percorso normativo, seguirà le indicazioni stabilite dal Regolamento dell’Unione Europea per il 2024, riguardanti le politiche economiche e la sorveglianza del bilancio, così come dalla legge di contabilità nazionale del 2009. Pertanto, il documento sarà suddiviso in sole due sezioni senza previsioni programmatiche. Questa decisione non è da considerarsi una scelta, ma piuttosto una necessità di conformarsi alle normative europee e nazionali vigenti.