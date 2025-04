Il Gruppo Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha scelto il palcoscenico del 57° Vinitaly di Verona per presentare con forza il proprio impegno ambientale a tutto tondo. Attraverso uno spazio espositivo concepito come una “glass box”, la compagnia assicurativa ha voluto rendere trasparente la propria strategia climatica e di sostenibilità, in linea con le direttive del nuovo piano industriale “Driving Excellence”, che investe l’assicuratore di una precisa responsabilità in questo ambito.

Decarbonizzazione e Obiettivo “Net Zero” Anticipato

Un elemento centrale della strategia presentata è il rafforzamento degli impegni di decarbonizzazione per il triennio 2025-2027, con la sostenibilità posta al cuore delle azioni. L’obiettivo primario è quello di guidare una transizione verde e giusta, agendo concretamente per mitigare le cause dei fenomeni climatici. In questo contesto, Generali ha annunciato l’anticipo al 2035 del traguardo “Net Zero” per le proprie attività interne, fissando un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 60% entro il 2030.

Un Milione di Alberi per il Futuro

Tra le iniziative più significative spicca il piano di piantumazione di un milione di alberi entro il 2027. Questo ambizioso progetto coinvolgerà cinque tenute italiane del Gruppo Leone Alato, dislocate su oltre mille ettari tra Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Calabria. A partire dal 2027/2028, queste nuove foreste inizieranno a generare carbon credit certificati da enti terzi indipendenti lungo l’intera filiera, contribuendo a compensare quelle emissioni interne che non sarà possibile ridurre ulteriormente.

Valorizzazione della Biodiversità e Apertura alla Comunità

L’impegno di Generali per la sostenibilità si manifesta anche attraverso l’apertura alla comunità e ai dipendenti dell’Oasi Gregorina, affiliata al Sistema Nazionale delle Oasi Wwf e situata a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì Cesena). Questa iniziativa testimonia la volontà del Gruppo di tutelare e valorizzare la biodiversità del territorio.

Sostegno al Settore Agroalimentare e Vitivinicolo: Un Partner Affidabile

Consapevole del ruolo cruciale del settore primario, che rappresenta oltre il 15% del PIL nazionale, Generali si pone come partner di riferimento per la sua tutela. Il Gruppo assicurativo intende supportare un comparto sempre più esposto agli eventi imprevisti legati al cambiamento climatico, offrendo soluzioni assicurative su misura. Sono oltre 25mila le aziende vitivinicole che necessitano di protezione contro rischi strettamente interconnessi, che spaziano dai processi produttivi al territorio, dall’evoluzione della domanda alla fluttuazione dei prezzi, fino al quadro politico-istituzionale, alle dinamiche internazionali e agli investimenti a lungo termine. Il clima rappresenta una sfida crescente, esponendo le aziende al rischio di eventi avversi e catastrofi naturali, con particolare impatto sulle delicate fasi di crescita delle uve.

Guardando al Futuro: Innovazione e Nuove Sfide

L’attenzione di Generali si rivolge anche alle nuove frontiere dell’agricoltura, come la digitalizzazione e le coltivazioni di precisione, senza trascurare i crescenti rischi informatici (cyber risk) e il settore in espansione dell’agricoltura biologica. In questo scenario in continua evoluzione, il Gruppo assicurativo si impegna a fornire risposte innovative e adeguate alle esigenze del settore.