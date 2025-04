Il panorama ferroviario europeo si prepara a una novità di rilievo: il Gruppo FS Italiane ha annunciato un ambizioso progetto per lanciare un nuovo servizio ferroviario ad Alta Velocità che collegherà direttamente Londra e Parigi. L’obiettivo è fissato per il 2029 e rappresenta un passo significativo nell’espansione europea del Gruppo.

Un Investimento Strategico per l’Europa

L’iniziativa prevede un investimento di un miliardo di euro e si inserisce nel Piano Strategico 2025-2029 di FS, che punta con decisione sull’estensione dei collegamenti ad Alta Velocità oltre i confini nazionali. A testimonianza di questo impegno, è stato recentemente siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, nota per la sua esperienza nel settore della mobilità. Questa partnership strategica mira a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership del Gruppo FS nel mercato europeo dell’Alta Velocità.

Tecnologia Italiana per un Collegamento Europeo

I viaggiatori potranno presto sperimentare un nuovo livello di comfort e efficienza grazie all’impiego di convogli ispirati al Frecciarossa, fiore all’occhiello del Made in Italy. Questi treni sono rinomati per la loro efficienza energetica, il comfort elevato e la qualità del servizio offerto ai passeggeri.

Via Libera dal Regno Unito

Un elemento cruciale per l’avanzamento del progetto è stata la recente conferma da parte dell’Office of Rail and Road (ORR) del Regno Unito, che ha concesso l’accesso al deposito di manutenzione di Temple Mills. Questa autorizzazione apre la strada all’ingresso di un nuovo operatore sulla tratta Londra-Parigi, aumentando la concorrenza e potenzialmente offrendo più opzioni ai viaggiatori.

Un Vantaggio Competitivo Solido

Il Gruppo FS può contare su una presenza già affermata sia in Francia, con Trenitalia France, che nel Regno Unito, con Trenitalia UK. Questa doppia presenza rappresenta un vantaggio competitivo non trascurabile per l’ingresso in questo corridoio strategico. Grazie a questa esperienza, FS Italiane potrà offrire ai passeggeri una maggiore scelta, un servizio di elevata qualità e un sistema di biglietteria semplificato, sfruttando la notorietà del proprio marchio.

Fasi di Attuazione e Sviluppi Futuri

Dopo aver ottenuto le necessarie licenze e i permessi in Francia, il Gruppo FS sta attivamente collaborando con le autorità competenti per gestire gli aspetti regolatori e operativi. Sono attualmente in corso valutazioni tecniche approfondite per garantire un’integrazione ottimale dei nuovi servizi ad alta velocità attraverso l’Eurotunnel e le reti ferroviarie di Regno Unito e Francia. Parallelamente, la pianificazione operativa della capacità aggiuntiva presso la stazione di St. Pancras è in fase avanzata, mentre si stanno valutando diverse opzioni per il finanziamento del progetto.

Il lancio ufficiale del servizio sarà strettamente legato al completamento delle infrastrutture e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni tecniche richieste. Questo nuovo collegamento segnerà un’importante svolta nel panorama ferroviario europeo, aprendo una nuova era di concorrenza e maggiore accessibilità per i viaggiatori.

FS Italiane: una Presenza Europea in Crescita

La strategia di espansione del Gruppo FS in Europa è già una realtà. In Francia, FS è stato il primo operatore alternativo sulla rete Alta Velocità dal 2021 con il Frecciarossa Milano-Parigi, un collegamento recentemente riattivato. Il Gruppo gestisce anche servizi navetta tra Parigi e Lione e, a partire dal 15 giugno 2025, offrirà il collegamento Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia. Con oltre tre milioni di passeggeri trasportati e un elevato tasso di soddisfazione, FS Italiane si impegna a rafforzare ulteriormente la connettività e la qualità dei propri servizi.

Anche nel Regno Unito la presenza di FS è consolidata dal 2017 con l’acquisizione di c2c. Inoltre, il Gruppo è un partner chiave di Avanti West Coast, partecipando con il 30% alla joint venture con FirstGroup e collaborando attivamente con il governo per lo sviluppo del progetto HS2.

Oltre al collegamento Londra-Parigi, FS Italiane sta valutando ulteriori opportunità di espansione dell’Alta Velocità in Europa, con possibili estensioni del servizio verso città come Lille, Ashford, Lione, Marsiglia e Milano.