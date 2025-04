Il mese di marzo 2025 ha segnato un nuovo punto di attenzione per quanto riguarda il cambiamento climatico. Secondo i dati rilasciati dal servizio di osservazione della Terra dell’Unione Europea, Copernicus, la temperatura media globale superficiale dell’aria ha continuato a mantenersi significativamente al di sopra dei livelli preindustriali.

Un Trend Preoccupante

Marzo 2025 è stato il ventesimo mese negli ultimi ventuno in cui la temperatura media globale ha superato di oltre 1.5 gradi Celsius il periodo di riferimento preindustriale. Questo dato sottolinea una tendenza persistente e allarmante nel riscaldamento del nostro pianeta, avvicinandosi sempre più alla soglia critica stabilita dagli accordi di Parigi.

Dettagli del Periodo Analizzato

L’analisi di Copernicus si estende anche al periodo di dodici mesi compreso tra aprile 2024 e marzo 2025. In questo arco temporale, la temperatura media si è attestata a 0.71 gradi Celsius al di sopra della media del trentennio 1991-2020 e, ancora più significativamente, a 1.59 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali.

Marzo 2025 nel Dettaglio

Concentrandosi sul solo mese di marzo 2025, i dati del set ERA5 indicano una temperatura media superficiale dell’aria di 14.06 gradi Celsius. Questo valore rappresenta un aumento di 0.65 gradi rispetto alla media del periodo 1991-2020 e un incremento di ben 1.60 gradi Celsius rispetto all’epoca preindustriale per il mese di marzo. Tale dato colloca marzo 2025 come il secondo marzo più caldo mai registrato a livello globale.

Implicazioni e Prospettive

Questi dati, forniti da un’istituzione autorevole come Copernicus, evidenziano l’urgenza di affrontare con determinazione la crisi climatica. Il superamento prolungato della soglia di 1.5 gradi Celsius ha implicazioni significative per gli ecosistemi, gli eventi meteorologici estremi e la vita delle persone in tutto il mondo. Il monitoraggio continuo e l’analisi accurata di questi parametri sono fondamentali per comprendere l’evoluzione del clima e adottare misure efficaci per mitigarne gli impatti.