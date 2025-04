(di Giovanni Liverani, presidente ANIA) Signor Presidente, Onorevoli Deputati, desidero innanzitutto ringraziarvi per aver invitato l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) a questa audizione sulla “conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Proroga dell’Obbligo Assicurativo: Un Compromesso Comprensibile

Il decreto introduce una proroga, rispetto al 31 marzo 2025 (data ultima prevista dal Decreto Milleproroghe), dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Il decreto prevede che l’obbligo assicurativo decorra dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese di dotarsi di una copertura contro gli eventi catastrofali (alluvione, inondazione, esondazione, terremoto e frana). Come ribadito, anche di recente, la scelta del Governo di prevedere una proroga per le imprese piccole/micro e medie, per consentire loro di scegliere al meglio le soluzioni disponibili sul mercato, è comprensibile anche se non priva di qualche rischio. Questo farà, in ogni caso, crescere la conoscenza da parte delle aziende delle diverse soluzioni che il mercato assicurativo ha già predisposto e la consapevolezza che con costi non eccessivi potranno soddisfare i bisogni di protezione derivanti dalla particolare esposizione ai rischi del nostro territorio.

L’Importanza della Copertura per le PMI

Occorre, tuttavia, rilevare che il segmento cui si concede più tempo, quello per le piccole e microimprese, è anche quello maggiormente esposto alle conseguenze derivanti da eventi climatici avversi e che ha più difficoltà nella continuità operativa. L’auspicio è che quindi le micro e piccole imprese italiane non aspettino l’ultimo momento della proroga concessa per avviare la ricerca delle migliori soluzioni assicurative, peraltro già disponibili, per tutte le categorie di imprese.

Un Cambiamento Significativo per la Resilienza Nazionale

L’introduzione dell’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi di calamità naturale, previsto come detto dalla Legge di Bilancio 2024 ed entrato in vigore da pochi giorni per le grandi imprese, rappresenta un cambiamento significativo nel processo volto a dotare il Paese degli strumenti idonei a ridurre le vulnerabilità e a rafforzare la resilienza del nostro sistema produttivo, in un contesto di forte intensificazione di frequenza e gravità di eventi idrogeologici catastrofali.

L’Impatto Globale dei Disastri Naturali e la Necessità di Assicurazione

I dati segnalano che, nel 2024, i disastri naturali hanno causato, nel mondo, danni economici per 320 miliardi di dollari, di cui circa 140 miliardi coperti dalle assicurazioni. In termini reali, i risarcimenti assicurativi sono stati superiori del 32% rispetto alla media degli ultimi cinque anni e del 49% rispetto alla media di dieci anni. Tali dati sono confermati anche dal report BCE EIOPA pubblicato lo scorso 18 dicembre, nel quale si rileva che le perdite economiche dovute a eventi meteorologici e climatici estremi sono in aumento e si prevede che aumenteranno ulteriormente a causa della crescente frequenza e gravità delle catastrofi causate dal riscaldamento globale. Tra il 1981 e il 2023, gli eventi estremi correlati alle catastrofi naturali hanno causato circa 900 miliardi di euro di perdite economiche dirette nell’UE, con oltre un quinto delle perdite verificatesi negli ultimi tre anni.

Sottoassicurazione in Italia: Un Problema da Affrontare

Nell’attuale scenario, la polizza assicurativa rappresenta lo strumento di protezione fondamentale per garantire la resilienza sia del tessuto imprenditoriale italiano, sia della collettività a seguito del verificarsi di un evento avverso. Con riguardo all’Italia, è un dato di fatto che il nostro Paese sconta un elevato livello di sottoassicurazione, dal momento che solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende ha una copertura assicurativa, con differenze notevoli in funzione della dimensione di quest’ultime. Tra le economie più avanzate in Europa, l’Italia ha il più elevato livello di scopertura, cosa che rende il nostro sistema produttivo più fragile e meno competitivo rispetto ai nostri peers.

Il Ruolo Cruciale delle PMI e la Vulnerabilità del Territorio

In Italia, le PMI rappresentano la colonna portante del comparto manifatturiero e dell’economia nazionale, contribuendo in modo significativo al PIL e all’occupazione. Eppure, molte di esse operano con un livello insufficiente di copertura assicurativa, mettendosi a rischio di fronte a eventi imprevisti che potrebbero comprometterne la continuità operativa. Si consideri poi che il nostro territorio, a causa della sua conformazione, è particolarmente fragile e soggetto a eventi estremi, quali alluvioni, terremoti e smottamenti, ma anche siccità, bombe d’acqua e grandine che dovrebbero portare tutti i settori produttivi a ricorrere a strumenti di trasferimento e mitigazione del rischio e a modelli che garantiscano la continuità aziendale. Il rischio sismico in Italia è tra i più elevati d’Europa, mentre dal punto di vista del dissesto idrogeologico quasi il 95% dei Comuni italiani sono a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Complessivamente risulta che oltre l’80% delle proprietà immobiliari è esposto a un livello di rischio medio-alto per almeno uno degli eventi citati.

L’Inadeguatezza del Solo Risarcimento Pubblico

In questo scenario, continuare a fare affidamento su un risarcimento pubblico non pianificato non è più percorribile. Per garantire una rapida ripartenza in caso di evento catastrofico è fondamentale che i risarcimenti siano tempestivi e con importi adeguati a garantire la ricostruzione dei beni che sono andati distrutti.

Accoglimento Favorevole dell’Obbligo Assicurativo da Parte di ANIA

Per le ragioni suesposte, ANIA ha accolto con estremo favore la suddetta previsione nell’ambito della legge di Bilancio 2024 dell’obbligo in capo alle attività produttive di assicurarsi contro eventi catastrofali quali alluvione, terremoto e frane (ad esclusione del settore agricolo).

Un Sistema di Condivisione del Rischio tra Privato e Pubblico

Nell’ottica di garantire la tenuta del sistema, la norma prevede che gli oneri finanziari derivanti dagli eventi calamitosi saranno suddivisi tra il mercato assicurativo privato e lo Stato attraverso la previsione di un meccanismo di riassicurazione pubblico gestito da SACE s.p.a.

Il Ruolo Sociale del Settore Assicurativo

Il nuovo impianto normativo di fatto attribuisce al settore assicurativo privato un ruolo sociale nella gestione dei rischi catastrofali, contribuendo alla protezione del sistema economico nazionale. La norma, infatti, impone l’obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo 8 nell’ambito del quale ricadono le coperture rischi naturali. Alla luce di tale scelta legislativa, l’industria assicurativa è chiamata ad assumere un ruolo attivo nella gestione del rischio catastrofale non solo ex post, ossia attraverso il pagamento di un indennizzo, ma anche ex ante, sensibilizzando collettività e imprese e incentivando comportamenti di prevenzione che mitighino il rischio complessivo e contribuiscano alla resilienza della collettività. Schemi analoghi, del resto, basati su una partnership pubblico-privato sono ormai presenti nella maggior parte dei Paesi esteri, che come il nostro sono esposti ai rischi catastrofali.

Impegno di ANIA per la Chiarezza e la Cooperazione

Nel maggior lasso temporale che è stato concesso, coopereremo con le Associazioni degli imprenditori e con le Istituzioni per chiarire tutti i dubbi interpretativi sollevati. A tal fine, abbiamo già dato la nostra disponibilità a istituire un tavolo tecnico, che si riunirà il prossimo 17 aprile presso l’Ania, con le principali Associazioni imprenditoriali per dare una risposta su alcuni temi. Sempre in tale ottica, subito dopo l’emanazione del decreto attuativo della legge di Bilancio 2024, abbiamo pubblicato sul nostro sito una guida rapida e una sessione di FAQ per aiutare le imprese ad orientarsi tra le nuove disposizioni. Tuttavia, pur confermando il nostro massimo impegno ad un confronto anche sui temi più delicati, riteniamo che l’impianto normativo non debba essere in alcun modo modificato.

Il Lavoro del Settore Assicurativo per un Sistema Robusto

Con riferimento al decreto attuativo, nei mesi scorsi il settore assicurativo ha lavorato intensamente con le Istituzioni per mettere a terra uno schema assicurativo robusto, che fosse in linea con le politiche assuntive delle compagnie di assicurazione, individuando i parametri che possano consentire al mercato assicurativo un’adeguata sostenibilità per garantire un congruo ristoro dei danni, nonostante l’indice di redditività per questa tipologia di rischio sia stata negli ultimi anni estremamente negativo. Molte delle scelte tecniche operate si sono basate sulla necessità di raggiungere il massimo livello di mutualità, che è fondamentale per garantire oltre che la sostenibilità del rischio, anche il contenimento dei premi assicurativi. Nonostante le difficoltà incontrate, riteniamo che le nuove disposizioni rappresentino un primo passo concreto e tangibile delle Istituzioni verso un obiettivo comune: colmare il gap di protezione assicurativa rispetto ai rischi climatici. Ricordiamo che, mentre per la maggioranza delle imprese il termine per l’adeguamento è stato prorogato, per le compagnie di assicurazione il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per adeguare i prodotti assicurativi alla nuova normativa è rimasto invariato, eccetto per i prodotti in essere per cui l’adeguamento scatterà al prossimo rinnovo o al primo quietanzamento utile. Anche le compagnie di assicurazione hanno dovuto sostenere investimenti importanti per allineare i propri prodotti alle nuove prescrizioni.

Verso un Pool Assicurativo Privato per la Sostenibilità

Per rendere sostenibili i rischi catastrofali, l’ANIA, per conto del mercato assicurativo, sta lavorando anche all’ipotesi di un Pool assicurativo privato che possa supportare le imprese di assicurazione nell’affrontare le nuove sfide legate all’entrata in vigore della nuova normativa. La funzione principale del Pool sarà quella di supportare il mercato nella ricerca delle soluzioni riassicurative necessarie per garantire l’assicurabilità dei rischi catastrofali a costi più sostenibili. Il raggiungimento di una massa critica di rischi e una maggiore diversificazione degli stessi, infatti, dovrebbe garantire tecnicamente una minore volatilità del portafoglio e dei premi assicurativi. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente per creare uno strumento che fosse il più possibile in linea con le aspettative del comparto assicurativo e della SACE con la quale abbiamo concordato una convenzione molto dettagliata e rispondente all’attuale dettato normativo.

Conclusione: Un Appello alla Conferma della Normativa

In conclusione, Signor Presidente e Onorevoli Deputati, il nostro auspicio è quello di vedere confermata l’attuale normativa per consentire al mercato delle imprese assicurative e alle imprese del nostro tessuto produttivo di ridurre la loro esposizione ai rischi catastrofali e in questo modo irrobustire il nostro sistema produttivo aumentandone la competitività sui mercati globali.

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, vi ringraziamo per averci permesso di illustrare le nostre considerazioni. Nell’augurarvi buon lavoro, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento.