La Regione Liguria si appresta a coprire un disavanzo di bilancio sanitario di 111,9 milioni di euro per il 2024 attraverso la prima variazione di bilancio del 2025, attualmente in fase di esame in commissione. Tuttavia, il deficit di gestione effettivo del 2024, derivante dai servizi sanitari pubblici, è stimato in 19,2 milioni di euro.

Spiegazioni del Presidente Bucci

A confermare queste cifre è stato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, rispondendo in aula a un’interrogazione del consigliere regionale del Pd, Andrea Orlando. Bucci ha spiegato che la differenza tra i 111,9 milioni e i 19,2 milioni è dovuta a una serie di capitoli di spesa spostati tra il 2024 e il 2025.

Dettaglio delle Voci di Spesa Differite

In particolare, il presidente ha specificato che 50 milioni di euro riguardano l’accantonamento per i rinnovi contrattuali, inizialmente previsto per il 2025 ma anticipato dal governo al 2024. A questi si aggiungono 8,7 milioni di euro per l’accantonamento per l’Ucraina e 34 milioni di euro di altri fondi vincolati per la sanità, spesi nel 2024 ma non impegnati per un errore amministrativo. Bucci ha assicurato che questi fondi sono disponibili e verranno reinseriti nella variazione di bilancio.

Il Disavanzo Operativo Reale

Resta quindi un disavanzo “operativo” di 19,2 milioni di euro, considerato il dato reale dalla giunta regionale. “È anche la cifra che abbiamo comunicato al ministero – ha aggiunto Bucci – se da qui al 30 aprile cambierà, non lo so, ma ieri in commissione è stata confermata questa cifra”.

Nessun Taglio ai Servizi Sanitari

Il governatore ha poi voluto precisare che non ci sarà alcuna riduzione di servizio né richieste di tagli del 20% da parte delle aziende sanitarie, smentendo quanto affermato dal consigliere Gianni Pastorino. “Bisogna aumentare la produttività, non tagliare i costi. La differenza tra la falsità e la verità si vede in queste cose”, ha concluso Bucci.