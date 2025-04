Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), attraverso la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha stretto un accordo di collaborazione di alto profilo con l’Imperial College London, ateneo di fama mondiale. L’intesa mira a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte per formare e coinvolgere nuove leve internazionali, contribuendo così alla crescita di una generazione emergente di professionisti nel settore finanziario.

Ingresso nel Network Esclusivo e Scambio di Know-how

Con questa partnership, Intesa Sanpaolo entra ufficialmente a far parte del network “Imperial Business Partners”, un circuito selezionato di realtà imprenditoriali che collaborano strettamente con l’università londinese per creare un ponte tra il mondo accademico e quello delle imprese. L’accordo prevede l’organizzazione di momenti di incontro e confronto tra gli studenti dell’Imperial College e i professionisti della Divisione IMI CIB. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti una visione approfondita del Corporate & Investment Banking e stimolare un dialogo costruttivo sulle prospettive di carriera nel settore. Inoltre, la banca avrà un ruolo attivo nelle giurie di premi accademici promossi dall’ateneo, con la possibilità di premiare idee innovative e valorizzare i giovani talenti con il maggior potenziale.

Sostegno all’Imprenditorialità Studentesca con la Venture Catalyst Challenge

Un elemento centrale della collaborazione è il sostegno alla Venture Catalyst Challenge, una competizione pensata per incentivare lo spirito imprenditoriale tra gli studenti. Attraverso percorsi pratici che includono la redazione di business plan, sessioni di presentazione e incontri con investitori, gli studenti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze. La fase conclusiva del contest, che si terrà in autunno, rappresenterà un’importante occasione per rafforzare il legame tra il mondo accademico, la finanza e l’ecosistema dell’innovazione.

Le Voci dei Protagonisti: Un Impegno per il Futuro

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “La partnership con Imperial College London testimonia il nostro costante impegno nell’attrarre e sviluppare giovani talenti, offrendo loro strumenti concreti per comprendere il mondo della finanza e costruire un percorso professionale solido. Attraverso iniziative come questa vogliamo stimolare il dialogo tra accademia e impresa, favorendo la crescita di una nuova generazione di professionisti con una visione internazionale e multidisciplinare”.

Julia Zanghieri, Director di Imperial Business Partners, ha commentato: “La nostra stretta collaborazione con Intesa Sanpaolo fornirà alla comunità di Imperial preziose informazioni sulle esigenze e i percorsi professionali nel settore dei servizi finanziari, in particolare nelle aree emergenti del fintech e dell’innovazione sostenibile. Inoltre, permetterà alla Banca di rafforzare le relazioni con una nuova generazione di talenti e di avere accesso a insight sulle più recenti innovazioni tecniche in fase di sviluppo presso un’università imprenditoriale di livello mondiale“.

Un Primo Evento di Successo: “La Finanza e le Buone Storie”

Imperial College London è un’istituzione universitaria di spicco a livello europeo e globale, rinomata per l’eccellenza nei campi della scienza, dell’ingegneria, della medicina e dell’economia, con una forte vocazione all’applicazione pratica della ricerca nel contesto industriale e imprenditoriale.

Nell’ambito di questa collaborazione, lo scorso 24 marzo si è tenuto presso il campus di South Kensington il primo appuntamento internazionale del programma “La Finanza e le Buone Storie”, un’iniziativa che ha già riscosso successo in diverse università italiane. L’evento, che ha visto la partecipazione di Guido Maria Brera, autore del romanzo “Diavoli”, ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire i meccanismi dei mercati finanziari globali attraverso un dialogo diretto. L’incontro è stato introdotto da Mauro Micillo insieme al Professor Gilles Chemla, docente di Finanza e Co-Director del Centre for Financial Technology dell’Imperial College Business School.

Una Strategia in Linea con gli Obiettivi del Gruppo Intesa Sanpaolo

Questa partnership strategica si inserisce nel quadro del Piano d’Impresa 2022-2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato da Carlo Messina, che pone una forte enfasi sui temi dell’inclusione educativa e dell’occupabilità giovanile, come parte di un più ampio impegno per contrastare le disuguaglianze sociali. La collaborazione con l’Imperial College London rappresenta inoltre un passo significativo nella strategia della Divisione IMI CIB, orientata a rafforzare la cooperazione con le università più prestigiose a livello globale, creando un ponte concreto tra la formazione accademica e l’esperienza professionale nel settore finanziario.