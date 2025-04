Per il settore del vino, duramente colpito dai dazi, arriva “un aiuto importante, decisivo”. Infatti, “anche grazie al Veneto sono stati sbloccati da Agea 101 milioni di euro, come contributo alle imprese per le polizze assicurative contro le calamità in agricoltura, di cui 53,8 destinati al vitivinicolo. Un’importante iniezione di liquidità attesa da mesi, per cui ringrazio il direttore generale dell’Agea Fabio Vitale, capace di venire incontro alle richieste del mondo agricolo in un momento particolare e delicato anche a causa dell’aumento dei costi di produzione legato alla difficile situazione internazionale”, afferma il presidente del Veneto Luca Zaia (nella foto) commentando con soddisfazione la nuova immissione di liquidità per le spese degli agricoltori per le assicurazioni contro le avversità climatiche.

Dettaglio dei Fondi per il Veneto

Dei 53,8 milioni, 31 milioni e 181.973 euro sono destinati al Veneto, in particolare a 10.933 imprese. “Il mancato pagamento dei fondi per le assicurazioni, bloccati da mesi- dichiara Zaia– gravava non poco sulle aziende del settore e sui Consorzi, su cui pesavano anche le perdite dovute ad eventi meteo estremi e imprevedibili, dalla grandine ai nubifragi che in tanti casi hanno letteralmente distrutto le colture.

Ruolo Chiave del Veneto e di Avepa

Ma c’è un punto che da veneto mi rende orgoglioso: alla task force voluta dal dg di Agea Fabio Vitale ha partecipato con un ruolo determinante il commissario straordinario di Avepa Fabrizio Stella, assieme ai Centri di assistenza agricola, ai Consorzi di difesa, ai tecnici Masaf e Ismea e alle compagnie assicurative. Un modus operandi che ha portato a un grandissimo risultato, e ad un cambio di passo rispetto al passato nella gestione di Agea, a tutto vantaggio dell’Agricoltura italiana e del settore vino in particolare”.

Collaborazione Virtuosa tra Agea e Avepa

C’è stata dunque “una collaborazione cui il Veneto ha partecipato da protagonista, grazie al commissario di Avepa Stella, e che oggi vede destinati a migliaia di imprese italiane importantissimi fondi per la gestione del rischio. Come ha dichiarato il direttore di Agea Fabio Vitale, il gioco di squadra tra Agea e Avepa è una metodologia virtuosa che da oggi sarà utilizzata per gestire altri temi importanti per il mondo dell’agricoltura di tutto il Paese”, rimarca Zaia in una nota.