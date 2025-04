Poste Italiane, nella foto il direttore generale Giuseppe Lasco, prosegue con il suo programma di acquisto di azioni proprie, dando il via alla terza tranche a partire dal 7 aprile 2025. Questa operazione, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 31 maggio 2024, rientra in un piano più ampio volto all’acquisto di un numero massimo complessivo di 3,5 milioni di azioni Poste Italiane, con un esborso massimo di 56 milioni di euro.

Obiettivo: remunerazione variabile per amministratori e dipendenti

Il riacquisto di azioni proprie ha una finalità ben precisa: adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata agli Amministratori e ai dipendenti del gruppo.

Le precedenti fasi del programma

Le precedenti tranche del programma hanno già visto l’acquisto di una parte significativa delle azioni previste. Nella prima tranche, svoltasi tra il 3 e il 10 giugno 2024, sono state acquistate 1.166.667 azioni proprie, pari allo 0,089% del capitale sociale, per un controvalore di 14.938.498,18 euro. La seconda tranche, invece, realizzata tra il 7 e il 9 agosto 2024, ha portato all’acquisto di 710.802 azioni proprie (0,054% del capitale sociale), per un investimento di 8.379.209,76 euro.

Dettagli della terza tranche e del programma residuo

Considerando quanto già acquistato, la terza tranche del programma prevede l’acquisto di un massimo di 1.622.531 azioni Poste Italiane, rappresentative di circa lo 0,12% del capitale sociale, per un esborso non superiore a 32.682.292,06 euro. Poste Italiane si riserva la facoltà di effettuare il riacquisto anche in modo parziale o in più fasi entro 18 mesi dalla delibera assembleare.

Modalità di acquisto e rispetto della normativa

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato MTA (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana, nel rispetto dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob e delle altre disposizioni applicabili. L’operazione sarà condotta in modo da assicurare la parità di trattamento degli azionisti, come previsto dall’articolo 132 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.), e secondo le modalità operative stabilite dai regolamenti di Borsa Italiana S.p.A.

Comunicazioni al mercato e azioni proprie in portafoglio

Poste Italiane si impegna a comunicare al mercato, in conformità con le normative vigenti, i dettagli di ogni operazione di acquisto effettuata. Alla data odierna, Poste Italiane detiene complessivamente 11.492.604 azioni proprie nel proprio portafoglio.