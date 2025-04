Ricola è lieta di annunciare un importante cambiamento nella denominazione sociale della sua filiale italiana. L’Assemblea Straordinaria dei soci, tenutasi il 7 marzo 2025, ha approvato la modifica del nome della società Divita s.r.l. in Ricola Italia s.r.l.

Efficacia della Variazione

La variazione è divenuta effettiva a seguito dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 marzo 2025.

Un Passo Naturale nell’Evoluzione Aziendale

Il cambio della ragione sociale in Ricola Italia s.r.l. rappresenta un passo naturale nel percorso evolutivo dell’azienda nel nostro paese. Questo cambiamento guarda al futuro, mantenendo al contempo la fedeltà ai valori che contraddistinguono l’azienda sin dall’inizio della sua attività di commercializzazione sul territorio italiano, avvenuta nel giugno del 2006.

Dichiarazione del Vice President Region Southern Europe Ricola

Luca Alberto Morari, nella foto, Vice President Region Southern Europe Ricola e Amministratore Delegato di Ricola Italia, ha commentato: “Ricola Italia è, come manifesta il suo nuovo nome, distributrice di Ricola in Italia e resta una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ricola AG, con sede a Laufen in Svizzera, produttrice di caramelle alle erbe da 95 anni”.

Implicazioni Legali e Contrattuali

Morari ha inoltre chiarito: “A livello giuridico, il cambiamento riguarda esclusivamente la ragione sociale: tutti gli altri aspetti legali e contrattuali rimarranno invariati e continueranno a essere gestiti come di consueto, senza alcuna interruzione o modifica.”