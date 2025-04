Antares Vision S.p.A., leader italiano nel settore della tracciabilità e del controllo qualità, ha reso note oggi le linee guida strategiche e gli obiettivi che guideranno il suo Piano Industriale per il triennio 2025-2027. L’azienda, nota per il suo impegno nel garantire la sicurezza dei prodotti e la trasparenza delle filiere attraverso una gestione integrata dei dati, ha delineato una strategia ambiziosa focalizzata sulla crescita dopo un anno dedicato all’efficientamento.

Un 2024 all’insegna dell’efficienza

Il CEO di Antares Vision Group, Gianluca Mazzantini, nella foto, ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti nell’anno precedente: “Nel primo anno di piano sotto la gestione del nuovo management, il Gruppo si è focalizzato sull’efficientamento, con l’obiettivo di aumentare la marginalità, e sulla generazione di cassa, per riportare il rapporto Net Debt/EBITDA al minimo di 3,3x. Nel 2024 entrambi questi target sono stati superati, con un EBITDA margin del 15,3% contro il 6,2% del 2023 e un rapporto di indebitamento su EBITDA di 2,6x rispetto a 7,8x di fine 2023.” Questi risultati pongono una solida base per la nuova fase di sviluppo.

Le priorità del Piano 2025-2027: focus sulla crescita

Per il prossimo triennio, le priorità di Antares Vision cambiano marcia, concentrandosi sullo sviluppo della top line, sfruttando l’effetto leva positivo derivante dal controllo sui costi totali. Come sottolineato da Mazzantini: “Per il nuovo Piano Industriale 2025-2027 le priorità sono cambiate e si concentrano sullo sviluppo della top line sfruttando l’effetto leva positivo generato dal controllo sui costi totali.” La strategia di crescita si articola su tre pilastri fondamentali:

Accelerare la crescita con un programma di eccellenza commerciale

Il primo pilastro mira a imprimere un’accelerazione significativa alla crescita attraverso un programma di eccellenza commerciale. In questo contesto, è stata introdotta una nuova figura chiave nell’organizzazione, il CRO (Chief Revenue Officer), con l’obiettivo di coordinare i processi e garantire una generazione di ricavi in linea con le previsioni del Gruppo. Mazzantini ha spiegato: “In particolare, per quanto riguarda l’accelerazione della crescita, abbiamo introdotto recentemente nell’organizzazione la nuova figura del CRO (Chief Revenue Officer), che aiuterà, supportato da tutta l’organizzazione, il coordinamento dei processi, garantendo una generazione dei ricavi allineata al processo previsionale di Gruppo.” Questo programma prevede anche il rafforzamento della presenza commerciale in aree geografiche strategiche, la mappatura degli investimenti dei clienti e l’adozione di best practices.

Continuare l’attenzione nell’efficientamento dei costi totali

Il secondo pilastro strategico prevede il mantenimento di un’attenzione costante sull’efficientamento dei costi diretti e indiretti. L’obiettivo è proseguire nel miglioramento operativo attraverso la standardizzazione delle macchine, l’ottimizzazione degli acquisti e lo sfruttamento delle economie di scala per incrementare ulteriormente la marginalità.

Mantenere il focus sulla generazione di cassa

Infine, il terzo pilastro pone l’accento sul mantenimento del focus sulla generazione di cassa. Questo si tradurrà in una gestione disciplinata del capitale circolante e degli investimenti, con un’attenzione particolare alla Ricerca & Sviluppo, agli impianti di produzione, alle iniziative ESG e all’IT.

Obiettivi finanziari ambiziosi per il 2025-2027

Forte di questa strategia, Antares Vision si aspetta una crescita media annua (CAGR) dei ricavi del +7/9% per il periodo 2025-2027, superando le previsioni di crescita dei mercati di riferimento. Parallelamente, si prevede un CAGR dell’EBITDA del 18/21%. Questo significativo incremento della profittabilità dovrebbe portare il rapporto Net Debt/EBITDA al di sotto di 1,0x entro il 2027. Come ha sintetizzato il CEO: “Dopo aver identificato la strategia di sviluppo per i prossimi tre anni (2025-2027), il Gruppo si aspetta quindi un CAGR di crescita dei ricavi del +7/9%, superiore rispetto a quello dei mercati di riferimento, combinato con un EBITDA CAGR del 18/21%. L’importante incremento della profittabilità permetterà nel 2027 di raggiungere un rapporto Net Debt/EBITDA inferiore a 1,0x”.

Strategia ESG integrata nel piano industriale

Un elemento di rilievo del nuovo piano è l’integrazione di una strategia ESG (Environmental, Social, and Governance) basata su una doppia matrice di materialità, con obiettivi chiari e iniziative concrete.

Si precisa che il Piano Strategico 2025-2027 si basa sull’attuale perimetro aziendale e non include nuove iniziative, operazioni di M&A o i risultati attesi dal business L5.