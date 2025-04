Una nuova era per l’energia rinnovabile in Italia si è aperta oggi a Codroipo, in provincia di Udine. Il gruppo francese Reden, specializzato nella produzione indipendente di energia pulita, ha ufficialmente inaugurato la sua prima centrale fotovoltaica nel nostro Paese. L’impianto, con una potenza di 25,5 megawatt, sorge su un’area dal passato significativo: l’ex deposito di munizioni Mangiarotti.

Un Progetto di Riqualificazione Innovativo

La scelta di questo sito non è casuale. Reden ha saputo trasformare un luogo un tempo dedicato alla produzione bellica in un polo all’avanguardia per le energie rinnovabili. L’intervento non si è limitato alla semplice installazione di pannelli solari. Come evidenzia una nota della società, è stato avviato un ampio progetto di recupero ambientale e storico.

Questo impegno si è concretizzato nella piantumazione di alberi e arbusti lungo il perimetro dell’area, con l’obiettivo di mitigare l’impatto visivo dell’impianto. Ma non solo: Reden ha voluto rendere omaggio alla storia del luogo attraverso il restauro di elementi storici di valore, come il cancello d’ingresso, la fontana e la statua di Santa Barbara, protettrice degli artiglieri.

Memoria e Futuro: Un Sito Didattico

L’attenzione alla memoria storica del sito è ulteriormente sottolineata dall’installazione di pannelli didattici. Questi strumenti avranno lo scopo di preservare e valorizzare il passato dell’area, rendendola un luogo non solo di produzione energetica, ma anche di riflessione storica.

All’evento inaugurale hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, a testimonianza dell’importanza che questa iniziativa riveste per il territorio.

Benefici Concreti per la Comunità e l’Ambiente

L’impatto della nuova centrale fotovoltaica di Reden sarà significativo. Si stima che l’impianto sarà in grado di servire il fabbisogno energetico di ben 11mila famiglie. Dal punto di vista ambientale, l’attivazione della centrale comporterà un risparmio di 22mila tonnellate all’anno di CO2, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.

Con questa inaugurazione, Reden segna un importante passo nel suo percorso di crescita nel settore delle energie rinnovabili in Italia, dimostrando come la riqualificazione di aree industriali dismesse possa rappresentare un’opportunità concreta per la transizione energetica e la creazione di valore per la comunità.