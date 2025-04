Donald Trump continua a dedicarsi al golf e a sostenere i dazi, che sono stati introdotti con una fascia base del 10%, mentre i dazi variabili da Paese a Paese entreranno in vigore dal 9 aprile. Il presidente riconosce su Truth che “non sarà facile”, ma esorta a “tenere duro” perché “vinceremo”. Inoltre, ha garantito che il risultato finale della sua “rivoluzione economica” sarà “storico”, nonostante l’impatto devastante del terremoto finanziario globale, con la sola Wall Street che ha perso oltre 5000 miliardi in valore in due giorni, registrando venerdì la peggior giornata di scambi dal 2020.

Nel frattempo, il suo stretto collaboratore Elon Musk, in videoconferenza durante il congresso della Lega, ha mandato un messaggio distensivo: “Spero che gli Stati Uniti e l’Europa possano costruire una partnership molto forte; esiste già un’alleanza, ma auspico che possa essere ancora più stretta e robusta. Per quanto riguarda i dazi, ci muoveremo verso una situazione di zero dazi in futuro, verso una zona di libero scambio”, ha dichiarato in risposta a una domanda di Matteo Salvini. “È la mia speranza per il futuro”, ha aggiunto, confermando che “questo è il consiglio che ho dato al presidente (Trump, ndr)”.

Resta da chiarire quanto pesi ancora la sua influenza, in un periodo in cui sembra avvicinarsi alla fine del suo mandato come dipendente speciale federale a capo del Doge, sempre più malvisto anche da molti alleati di Trump. Nel frattempo, il presidente potrebbe dover affrontare una perdita significativa nel suo governo, poiché il segretario al Tesoro, Scott Bessent, pare intenzionato a dimettersi in disaccordo con la linea dura sui dazi. La conduttrice di Msnbc, Stephanie Ruhle, ex dirigente di Wall Street con buoni contatti nel mondo finanziario, ha rivelato: “Le mie fonti dicono che Bessent è percepito come un outsider nel governo, e che, nella cerchia ristretta che circonda Trump, il presidente non è vicino a Bessent e non lo ascolta”. “Alcuni mi hanno riferito che sta cercando una via di uscita per tentare di approdare alla Fed, poiché negli ultimi giorni sta realmente danneggiando la sua credibilità e la sua reputazione sui mercati”, ha aggiunto.

Perdere il segretario al Tesoro dopo meno di tre mesi sarebbe un colpo grave per Trump. Bessent, che ha accumulato una fortuna di 521 milioni di dollari gestendo hedge fund, era considerato un moderato, un esponente di Wall Street capace di bilanciare gli impulsi del presidente. Sebbene fosse favorevole ai dazi, non condivideva un approccio così draconiano. Dopo l’annuncio di Trump nel cosiddetto “Liberation Day”, aveva suggerito di non reagire per evitare un’escalation, ma la Cina ha ignorato il suo consiglio adottando misure di ritorsione. Nel frattempo, alcune iconiche aziende globali hanno iniziato a sospendere le spedizioni verso gli Stati Uniti, come la Jaguar Land Rover (di proprietà dell’indiana Tata Motors). Così Bessent si è ritrovato, suo malgrado, a diventare il volto di quello che The Economist ha definito in copertina come il “Ruination Day”.

Un ulteriore segnale preoccupante per il presidente proviene da uno dei suoi alleati più stretti, il senatore texano Ted Cruz, che ha avvertito di un potenziale “bagno di sangue” per il suo partito nelle elezioni di Midterm del 2026 se i dazi dovessero portare l’economia statunitense in recessione. Cruz ha inoltre previsto nel suo podcast un destino “terribile” per la più grande economia del mondo se scoppiasse una vera guerra commerciale e i dazi di Trump, insieme a qualsiasi misura di ritorsione sui beni americani, rimanessero in vigore a lungo termine.