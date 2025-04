Fare acquisti soddisfacenti è un mix di qualità dei prodotti, prezzi competitivi, un ambiente confortevole e personale competente. Recentemente, Altroconsumo ha condotto un’ampia indagine per valutare il livello di soddisfazione dei clienti nei confronti di diverse catene di negozi operanti in Italia, stilando una classifica delle migliori in ben 11 categorie merceologiche.

Le “Insegne preferite dai consumatori”: l’eccellenza premiata

Le catene che hanno ottenuto i punteggi più alti in termini di “Soddisfazione globale” (almeno 80 su 100 punti), senza differire significativamente dal punteggio massimo e con una presenza in almeno 5 regioni italiane, si sono aggiudicate il titolo di “Insegna preferita dai consumatori“. Questo riconoscimento è stato assegnato alle catene operanti in otto categorie distinte: mobili e oggetti per la casa, bricolage e giardinaggio, articoli per bambini e ragazzi, cura della persona e della casa, sport e abbigliamento sportivo, ottica e farmacie organizzate.

Buoni risultati anche per le altre categorie

È importante sottolineare che anche le altre catene analizzate, pur non avendo ottenuto il sigillo di “Insegna preferita”, hanno comunque riportato buoni livelli di soddisfazione. Questo vale per i settori degli elettrodomestici ed elettronica, dei prodotti per animali domestici e della profumeria e cosmetica.

Qualità, prezzi e comfort: i fattori chiave della soddisfazione

Oltre alla “Soddisfazione globale”, l’indagine di Altroconsumo ha valutato le insegne anche in base a specifici aspetti che influenzano maggiormente la soddisfazione dei clienti, come la qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi. Sono stati inoltre raccolti giudizi su altri elementi cruciali dell’esperienza d’acquisto.

I negozi top per specifici aspetti

Dall’analisi emerge che Comet è particolarmente apprezzata per la comodità, la disponibilità di parcheggi e la chiarezza dei prezzi. DF Sport Specialist si distingue per il comfort all’interno del negozio, mentre Città del Sole eccelle nella presentazione dei prodotti. Per quanto riguarda la professionalità del personale, il primato va a PoltroneSofà. Geox è risultata la migliore per il servizio alle casse, Decathlon per la facilità di reso, Pinalli per sconti e promozioni e Green Vision per i servizi extra e l’assistenza post-vendita.

Qualche ombra anche nei negozi migliori

Nonostante gli elevati livelli di soddisfazione generale, l’indagine ha rilevato che anche nei negozi più apprezzati possono verificarsi dei problemi. Una piccola percentuale di intervistati (3%) ha segnalato difficoltà in alcuni punti vendita dedicati alla cura della persona e della casa, mentre una quota più significativa (10%) ha riscontrato problemi negli ottici, principalmente legati ai prodotti. Negli altri casi, le problematiche segnalate riguardavano soprattutto il negozio e il personale.