(di Katherine Puce) Parlare di occupazione giovanile resta un grande tabù ancora oggi, poiché i dati disponibili risultano spesso contrastanti e difficili da interpretare. È fondamentale considerare che il mercato del lavoro è in continua evoluzione, influenzato dal periodo storico e dalle trasformazioni economiche e sociali. Per questo motivo, i confronti generazionali, quando effettuati, devono essere analizzati con cautela e adeguatamente contestualizzati.

Ciò che appare certo è che il rapporto tra giovani e lavoro continua a rappresentare una sfida complessa. Negli ultimi anni, questa questione si è sviluppata tra politiche attive volte a incentivare l’inserimento professionale delle nuove generazioni e numerose criticità legate alla qualità delle opportunità offerte, alla stabilità contrattuale e alle prospettive di carriera.

La domanda di giovani nei settori strategici

Le aziende sono sempre più desiderose di reclutare talenti under 35, soprattutto in settori strategici come il turismo e il commercio, dove l’impiego di giovani risulta particolarmente rilevante, con percentuali di assunzione superiori alla media nazionale.

In Italia, secondo un rapporto presentato da Confcommercio Fvg e curato da Format Research, è il Friuli Venezia Giulia a distinguersi per una maggiore capacità attrattiva verso i giovani rispetto ad altre regioni italiane. Oggi, il 70% delle aziende operanti nel settore del turismo e commercio impiega giovani under 35, con una presenza particolarmente significativa nei settori sopracitati: rispettivamente circa il 41% nel turismo e il 36% nel commercio.

Inoltre, una quota rilevante, pari al 60% dei giovani lavoratori impiegati in questi comparti, dispone di un contratto a tempo indeterminato, evidenziando una certa stabilità contrattuale per chi riesce a inserirsi in questi ambiti lavorativi.

L’appartenenza europea e il paradosso occupazionale

Un altro dato positivo arriva sempre in questi giorni dall’ EU Youth Report 2024 pubblicato dalla Commissione Europea. Il report evidenzia un forte senso di appartenenza all’UE tra i giovani. Quasi il 60% esprime un’opinione positiva sull’Unione e oltre il 70% partecipa attivamente al voto, segnale di un crescente impegno civico.

Nonostante il caso ligure e il forte senso di inclusione tra i giovani cittadini europei, permangono comunque problemi rilevanti. Sempre lo Youth Report 2024 evidenzia un tasso di disoccupazione giovanile del 10% e gravi carenze educative, con il 30% dei quindicenni che fatica nella matematica di base e il 28% privo di competenze digitali adeguate.

Un ulteriore dato allarmante riguarda la salute mentale dei giovani, con quasi la metà che riferisce problemi emotivi o psicosociali. Per affrontare queste criticità, l’UE punta su politiche mirate che includono la formazione professionale, l’imprenditorialità giovanile e il supporto psicologico.

I dati, all’apparenza contrastanti, hanno messo in luce aspetti e paradossi nascosti del mercato del lavoro, sollevando interrogativi sulla reale qualità delle opportunità offerte ai giovani. Le questioni riguardano sia la qualità delle opportunità che la concreta possibilità di costruire un percorso professionale soddisfacente e duraturo.

È necessario valorizzare le nuove generazioni attraverso percorsi di carriera sostenibili e inclusivi, supportando al contempo le aziende nello sviluppo di soluzioni adatte a rendere ciò possibile. Solo attraverso un approccio integrato e partecipativo sarà possibile colmare il divario tra aspettative e realtà, costruendo insieme un futuro migliore.