Giovedì 10 aprile, Brescia si prepara ad ospitare un importante appuntamento dedicato al futuro del welfare in Italia. La Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62) sarà il teatro dell’evento “Nuovi rapporti tra welfare aziendale e welfare sociale“, un’iniziativa a carattere nazionale che quest’anno approda nella città lombarda.

L’incontro, organizzato da Rete Welfare Responsabile in collaborazione con Confindustria Brescia, Sociologia per la Persona e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si propone di analizzare e discutere il ruolo sempre più cruciale del welfare aziendale come strumento complementare al sistema pubblico, capace di generare benefici concreti per l’intera collettività. I lavori prenderanno il via alle ore 15.00, con la possibilità di accreditarsi a partire dalle 14.30.

Un’Apertura Istituzionale e Tavole Rotonde Ricche di Spunti

Ad aprire la giornata di lavori sarà Roberto Zini, vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni Industriali e Welfare. Successivamente, il giornalista Erminio Bissolotti modererà due tavole rotonde che vedranno protagonisti esperti di spicco del settore.

La prima tavola rotonda, intitolata “Buone prassi di welfare aziendale: cultura partecipativa e benessere della comunità“, offrirà uno spazio di confronto sulle esperienze virtuose messe in atto dalle aziende. Interverranno Francesco Zorzi (Area Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare), Daniela Conti (HR Director Fondazione Poliambulanza) e Marco De Rosa (HR Director Alstom), che porteranno le loro testimonianze e prospettive.

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata al tema “Il futuro del welfare integrato tra opportunità e transizioni“. Questa tavola rotonda vedrà la partecipazione di Pierangelo Albini (Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria), Luca Pesenti (Università Cattolica del Sacro Cuore), Filomena Buonocore (Università degli Studi di Napoli Parthenope) ed Elisa Rotta (Program Manager Fondazione Sodalitas), che analizzeranno le sfide e le potenzialità di un sistema welfare sempre più integrato. A tirare le conclusioni dell’evento sarà Vincenzo Cesareo, Coordinatore Nazionale Rete Welfare Responsabile.

Il Welfare Aziendale Come Leva Strategica

L’importanza di questo evento è sottolineata dalle parole di Roberto Zini: “Negli ultimi anni la pressione sempre più stringente dei vincoli di bilancio e il profondo mutamento dei bisogni sociali hanno rallentato la capacità del sistema pubblico di rispondere in modo efficace alle necessità dei cittadini. Per questo, oggi più che mai, il welfare aziendale rappresenta una leva strategica fondamentale attraverso la quale le imprese, prendendosi cura dei bisogni dei propri collaboratori e dei loro familiari, favoriscono il benessere delle persone e nel contempo aumentano la produttività e l’attrattività aziendale, generando altresì valore sociale a beneficio dell’intera comunità.”

Un’occasione imperdibile per addetti ai lavori, esperti e chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche in evoluzione del welfare nel nostro Paese e il suo impatto sul tessuto sociale ed economico.