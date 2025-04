(di Tim Drayson, Head of Economics di L&G, per la divisione Asset Management) Alla fine, il fatidico giorno dei dazi imposti da Donald Trump è arrivato e, ora che è passato qualche giorno, possiamo dire che la reazione dei mercati è stata generalmente negativa, con paure crescenti che possono essere osservate sia nell’azionario sia nell’obbligazionario. Sono soprattutto gli asset statunitensi più rischiosi a subire l’impatto maggiore, avendo pesantemente sottoperformato a causa anche della volatilità che è cresciuta vertiginosamente. Al tempo stesso, si registrano segnali di indebolimento del dollaro e dei prezzi del petrolio.

Sebbene ci sia ancora margine di negoziazione, l’idea più diffusa è quella che i dazi si manterranno alti per il resto dell’anno, con un sondaggio di Goldman Sachs diffuso nella giornata del 3 aprile che evidenzia come ora il 90% degli investitori ha rivisto al rialzo le stime di una possibile recessione per questo 2025.

Ma cosa è stato annunciato concretamente?

L’amministrazione statunitense, nella giornata di mercoledì 2 aprile, ha annunciato tariffe di almeno il 10% su tutti i partner commerciali, con alcuni che, invece, si sono visti imposti percentuali molto più alte. Tra questi la Cina (34%), il Giappone (24%) e l’Unione Europea (20%).

Inoltre, in alcuni casi questi nuovi dazi dovrebbero andare a sommarsi ad altri già esistenti, con paesi come la Cina che dovrebbero vedere il prezzo delle loro importazioni aumentato almeno del 54%, dato che erano già stati maggiorati di oltre il 20%; tuttavia, su questo i dettagli non sono ancora chiarissimi.

Qual è l’impatto sull’economia?

Prima ancora che questi dazi fossero ufficialmente annunciati, numerosi economisti avevano già rivisto al ribasso le stime di crescita degli Stati Uniti, con probabilità di recessione in risalita. Tuttavia, alla luce degli ultimi eventi, secondo noi di L&G queste ultime saliranno ancora di più nelle prossime settimane e mesi.

Nello specifico, i nostri economisti prevedono che gli Usa entreranno in recessione nei prossimi 12 mesi con una probabilità molto più alta. Infatti, l’impatto dovuto ai minori flussi commerciali, all’incertezza e alla scarsa fiducia potrebbe essere molto più alto di quanto si pensi, dato che al momento in molti stanno prendendo in esame solamente gli effetti diretti dei tassi.

Se quanto detto finora è supportato da dati da concreti, prevedere le possibili reazioni di consumatori e imprese è molto più difficile. Per schivare la recessione dovremmo assistere a un mix di fattori come consistenti passi indietro sulle tariffe, reazioni contenute da parte dei partner commerciali e stimoli fiscali approvati abbastanza in fretta da compensare sul nascere l’impatto dei prezzi più alti. A questi bisogna poi aggiungere altri fattori di natura politica, come i vincoli sull’immigrazione e i lavoratori pubblici, che hanno vissuto un repentino peggioramento delle loro condizioni.

Infine, è necessario fare delle considerazioni anche sull’inflazione: sebbene gli esportatori abbiano ancora abbastanza margine per assorbire l’impatto dei dazi, la decisione di Trump di colpire chiunque indiscriminatamente potrebbe rendere necessario superare l’aumento dei costi diversificando le tratte commerciali e cercando nuovi partner. Si segnala anche che, nonostante gli annunci della Casa Bianca, il dollaro si è effettivamente indebolito e ciò avrà conseguenze sui prezzi interni.

È la fine dell’eccezionalismo americano?

La forte contrazione che si è registrata a Wall Street in seguito all’introduzione dei dazi è arrivata a rimorchio del peggior trimestre, in termini di performance relative delle azioni Usa rispetto a quelle europee, dal 2002.

Ovviamente, è ancora presto per dire che l’eccezionalismo americano è finito, ma è innegabile che a inizio anno lo US equity era la prima scelta per ogni investitore ed è possibile che parte della recente revisione dei prezzi sia dovuta anche a un posizionamento sbilanciato e di valutazioni troppo alte. Pertanto, i rendimenti futuri saranno influenzati da cambiamenti significativi nelle prospettive di guadagno, le quali richiederanno molto più tempo per concretizzarsi.

Una nota positiva potrebbe essere il fatto che i ricavi conseguiti tramite i dazi dovrebbero essere impiegati per finanziare un massiccio taglio delle tasse. Questi ultimi, assieme al processo di deregolamentazione in corso, sono fattori che sono passati un po’ in secondo piano nella narrativa recente, ma potrebbero tornare alla ribalta sostenendo l’economia e i mercati.

Cosa fare con il proprio portafoglio d’investimento?

Premettendo che ognuno ha visioni e preferenze diverse, noi di L&G riteniamo che un grosso aiuto per superare questa fase possa arrivare dalla diversificazione, mirata a non essere eccessivamente esposti a una singola asset class, area geografica o a un singolo scenario futuro. Ciò ci ha già permesso di non subire significative ripercussioni e, nonostante l’incertezza che circonda il futuro degli Stati Uniti, ci permette oggi anche di non dover fare cambiamenti mirati nell’allocazione dei nostri asset a seguito di sconvolgimenti nel quadro macroeconomico, come invece accadde con la Brexit.

Il processo di diversificazione, a nostro avviso, è particolarmente importante nel comparto azionario, in cui abbiamo scelto di non esporci eccessivamente a Wall Street. Ciò ha generato costi superiori negli ultimi anni in termini di profitti non conseguiti, che sarebbero stati realizzati in caso di esposizione più massiccia agli Usa, ma negli ultimi tempi, invece, è stato un forte sostegno.

Questo approccio cauto, adottato prima degli annunci sui tassi, è stato applicato anche a quei portafogli con un posizionamento più dinamico. Con gli spread a livelli storicamente bassi all’inizio di quest’anno, il potenziale di rendimento del credito era asimmetrico, con scarso potenziale di rialzo e possibili perdite più significative, soprattutto in scenari di avversione al rischio come quello attuale.

In generale, in termini di esposizione al rischio, preferiamo posizionarci sul potenziale rialzo delle azioni, mentre per il reddito fisso guardiamo con favore alla potenziale sicurezza dei titoli di stato. Detto questo, con i rendimenti in calo e la possibilità di scenari inflazionistici in aumento, stiamo rivalutando la nostra visione positiva sulla duration, poiché riteniamo che la l’asset class potrebbe essere meno supportata in futuro.

Infine, nei mercati valutari, ci siamo schierati contro la narrazione del dollaro forte per diversi mesi, con una continua preferenza per il dollaro canadese e il peso messicano.